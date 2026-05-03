La ilusión de Cayetana Guillén Cuervo al participar en Mask Singer varios años después: “Flipé cuando ganó Paz Vega”

Con el desenmascaramiento de Cayetana Guillén Cuervo hemos tenido el primer acierto de un investigador en esta edición de Mask Singer. Ana Milán, que la conocía muy bien, supo desde el primer momento que la actriz se escondía debajo de Planta carnívora.

La actriz ha desvelado que pudo haber participado antes en Mask Singer, pero no se dieron los tiempos. Además, en la primera edición ganó Paz Vega, muy amiga suya, y le provocó ilusión y envidia sana, consiguiendo participar varios años después.

Cayetana Guillén Cuervo se enamoró por completo de Planta carnívora cuando la vio por primera vez: “Forma parte de mí”, señala la actriz, comentando también los puntos en común que tiene con su máscara de Mask Singer.

En el vídeo de arriba tienes todos los detalles que nos ha contado Cayetana Guillén Cuervo sobre su identidad en Mask Singer, ¡dale al play y no te lo pierdas!