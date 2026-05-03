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Celia se enfrenta a su familia por la manera de criar a su hija: "Es mi bebé y son mis normas"

Su modelo de crianza ha llegado a generar tensiones en su entorno, pero Celia tiene claro que, en lo que respecta a su hija, solo ella decide: su hija, sus normas.

Celia

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Celia ha llegado a enfrentarse a su familia por defender su modelo de crianza. Esta tiene una hija de 18 meses y tiene claro que ella toma todas las decisiones sin importarle lo que diga el resto.

Entre sus reglas, destaca que no permite que otras personas cojan a la niña, evita el consumo de azúcar o alimentos procesados y ha eliminado el uso de pantallas. "No quiero que cojan a mi hija, una vez una amiga con fiebre la estornudó encima con 39 de fiebre y sentí que fallé como madre", señala.

El origen de estas decisiones se remonta a varias situaciones incómodas que ha vivido con su hija, que le hicieron marcar límites más claros. Desde entonces, confiesa que ha recibido muchas críticas.

Pese a todo, tiene claro que defenderá su forma de educar a su hija porque para ella es la mejor. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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