Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:50 horas

El Hormiguero recibe hoy a Hombres G para una noche llena de música

La mítica banda aterriza en el programa de Pablo Motos dispuesta a repasar una trayectoria musical que ha marcado a varias generaciones y que sigue sonando con fuerza décadas después.

Hombres G

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El Hormiguero arranca la semana y también el mes de mayo por todo lo alto con la visita de Hombres G, uno de los grupos más reconocidos de nuestro país. La banda va a presentar el documental 'Los mejores años de nuestra vida', que se estrena en cines el próximo 8 de mayo. En él se repasan sus cuarenta años de trayectoria con material inédito y testimonios de artistas de referencia de la música en español.

Su visita promete ser un viaje directo a la nostalgia, pero también una celebración de la música que los mantiene más vivos que nunca. Con anécdotas, recuerdos y, cómo no, canciones que forman parte de la banda sonora de millones de personas, Hombres G volverán a demostrar por qué siguen siendo un fenómeno.

Sobre Hombres G

Hombres G nacieron en Madrid a principios de los años 80 y se convirtieron rápidamente en uno de los grupos más influyentes del pop español gracias a su estilo desenfadado y canciones que marcaron a toda una generación, como 'Devuélveme a mi chica', 'Voy a pasármelo bien' o 'Marta tiene un marcapasos'. Liderados por David Summers, arrasaron en España y Latinoamérica durante la década, vivieron una separación en los 90 y regresaron en los 2000 con gran éxito, consolidando una trayectoria que combina nostalgia, nuevas giras y una conexión intacta con el público de distintas edades.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Hombres G

El Hormiguero recibe hoy a Hombres G para una noche llena de música

Celia

Celia se enfrenta a su familia por la manera de criar a su hija: "Es mi bebé y son mis normas"

Cayetana Guillén Cuervo

La ilusión de Cayetana Guillén Cuervo al participar en Mask Singer varios años después: “Flipé cuando ganó Paz Vega”

Eva González
Contenido exclusivo

El reto viral de Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un poco difícil"

Los compañeros de Juan del Val reaccionan a su premio a Comunicador del año: "Estoy empezando a cogerte tiña"
En El Hormiguero

Los compañeros de Juan del Val reaccionan a su premio a Comunicador del año: "Estoy empezando a cogerte tiña"

¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso
Para cualquier postre

¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso

La crema pastelera se utiliza con multitud de recetas de repostería para preparar postres increíbles. Te servirá de mucha ayuda el paso a paso de Karlos Arguiñano.

¿Existe vida más allá del Real Madrid? Los secretos de Tomás Roncero que te harán dudar si hasta su pijama tiene escudo
Contenido exclusivo

¿Existe vida más allá del Real Madrid? Los secretos de Tomás Roncero que te harán dudar si hasta su pijama tiene escudo

El periodista deportivo, que se escondía bajo Bocata de calamares, nos desvela sus secretos: ¡casi toda su ropa es del club blanco!

roca rey

Roca Rey remonta tras la dramática cogida: de la angustia de Tana Rivera a la dura recuperación del torero

Ana Mena, coach de La Voz Kids

“Hemos venido a competir”: primeras imágenes de la nueva edición de La Voz Kids

Ana Milán, en Mask Singer

El dato que asusta a los investigadores de Mask Singer: ¿es la edición más difícil o han perdido el olfato?

Publicidad