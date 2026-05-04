El Hormiguero recibe hoy a Hombres G para una noche llena de música

El Hormiguero arranca la semana y también el mes de mayo por todo lo alto con la visita de Hombres G, uno de los grupos más reconocidos de nuestro país. La banda va a presentar el documental 'Los mejores años de nuestra vida', que se estrena en cines el próximo 8 de mayo. En él se repasan sus cuarenta años de trayectoria con material inédito y testimonios de artistas de referencia de la música en español.

Su visita promete ser un viaje directo a la nostalgia, pero también una celebración de la música que los mantiene más vivos que nunca. Con anécdotas, recuerdos y, cómo no, canciones que forman parte de la banda sonora de millones de personas, Hombres G volverán a demostrar por qué siguen siendo un fenómeno.

Sobre Hombres G

Hombres G nacieron en Madrid a principios de los años 80 y se convirtieron rápidamente en uno de los grupos más influyentes del pop español gracias a su estilo desenfadado y canciones que marcaron a toda una generación, como 'Devuélveme a mi chica', 'Voy a pasármelo bien' o 'Marta tiene un marcapasos'. Liderados por David Summers, arrasaron en España y Latinoamérica durante la década, vivieron una separación en los 90 y regresaron en los 2000 con gran éxito, consolidando una trayectoria que combina nostalgia, nuevas giras y una conexión intacta con el público de distintas edades.