Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo: Turno para José Luis Ábalos tras las declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama

Llegó el día. Ábalos se sienta hoy en el banquillo de los acusados en el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo.

Después de escuchar a Víctor de Aldama y a Koldo García, durante una jornada cada uno, se espera también que este lunes el exministro se explaye en sus declaraciones. Tras esta sesión, al juicio solo le quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.

Fiscalía pide para Ábalos 24 años de prisión, se le acusa de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Junto a él la lista de acusados la completan el comisionista Aldama y su exasesor Koldo García.

Ábalos, fue secretario de Organización del PSOE, 'número tres', comparecerá como principal acusado después de que Koldo declarara que recibió billetes de 500 euros del partido que consideró "totalmente legal" y a los que admitió que llamaba "chistorras". El exasesor defendió su "inocencia" asegurando que él no decidió la compra de mascarillas y que el entonces ministro lo que le encomendó fue volcarse cuando el material sanitario llegara a España.

Sobre Pedro Sánchez, García aseguró que su trato con el hoy presidente fue mientras era solo líder del partido. "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno".

Sobre el presunto pago mensual que Aldama dijo entregarles, García lo negó y asegura que Ábalos fue amenazado por su expareja Jéssica Rodríguez con destapar su vida privada.