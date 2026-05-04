Juicio 'caso Mascarillas'
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo: Turno para José Luis Ábalos tras las declaraciones de Koldo García y Víctor de Aldama
Sigue en directo online la declaración, como acusado, del exministro José Luis Ábalos que llega después de la de los otros dos acusados, Koldo García y Víctor de Aldama.
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Llegó el día. Ábalos se sienta hoy en el banquillo de los acusados en el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo.
Después de escuchar a Víctor de Aldama y a Koldo García, durante una jornada cada uno, se espera también que este lunes el exministro se explaye en sus declaraciones. Tras esta sesión, al juicio solo le quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.
Fiscalía pide para Ábalos 24 años de prisión, se le acusa de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Junto a él la lista de acusados la completan el comisionista Aldama y su exasesor Koldo García.
Ábalos, fue secretario de Organización del PSOE, 'número tres', comparecerá como principal acusado después de que Koldo declarara que recibió billetes de 500 euros del partido que consideró "totalmente legal" y a los que admitió que llamaba "chistorras". El exasesor defendió su "inocencia" asegurando que él no decidió la compra de mascarillas y que el entonces ministro lo que le encomendó fue volcarse cuando el material sanitario llegara a España.
Sobre Pedro Sánchez, García aseguró que su trato con el hoy presidente fue mientras era solo líder del partido. "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno".
Sobre el presunto pago mensual que Aldama dijo entregarles, García lo negó y asegura que Ábalos fue amenazado por su expareja Jéssica Rodríguez con destapar su vida privada.
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Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Ángel Víctor Torres no teme a Ábalos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha pronunciado sobre la declaración que se va a producir este lunes del exministro de Transportes José Luis Ábalos. En 'Cope Canarias', ha defendido que el PSOE le apartó "inmediatamente" de sus cargos sin "ni siquiera" existir una imputación.
"Por tanto, lo que hay que hacer es apartarlos de las organizaciones, siempre con la presunción de inocencia pertinente, pero tomando decisiones inmediatas, que fue lo que hicimos", ha subrayado Torres, que también ha señalado que el juicio está "a punto de terminar" en el Supremo y que, ante "quien ha intentado difamar" tendrá las repercusiones "que deba tener".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Koldo muestra su lealtad
El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, mostró su lealtad en sus declaraciones: "Yo estaré toda mi vida, toda agradecido al señor Ábalos", dijo Koldo. Podría ocurrir que Ábalos se alinee este lunes con su exasesor y se desmarque así de las declaraciones y las acusaciones de Víctor de Aldama.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Ábalos declarará a las 10:00
Queda cerca de una hora para que declare José Luis Ábalos en el Supremo. Lo hace después de haber estado cinco meses en prisión preventiva, y es el último de la lista de los tres acusados, tras Koldo y Aldama. Las sesiones llegaron a prolongarse más de 14 horas, y tras un largo fin de semana del puente de mayo en el que ha podido preparar el interrogatorio, responderá a las preguntas de la Fiscalía.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Sánchez, de viaje a Armenia
Durante el desarrollo de la sesión de Ábalos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en Armenia para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, después de que un fallo técnico en su avión le obligara a aterrizar en Ankara y pernoctar en la capital turca.
El exministro fue considerado mano derecha de Sánchez en el PSOE, y el juicio de hoy se celebra después de que Aldama acusase al presidente del Gobierno de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Preguntas sobre Jéssica y Claudia Montes
Ábalos tendrá que responder hoy también ante la Fiscalía si influyó en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes en tres empresas públicas. También tendrá que dar explicaciones sobre el presunto pago del piso donde vivió Jéssica en Madrid o el alquiler de un chalé en Cádiz.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | La primera vez de Ábalos
El exministro de Transportes José Luis Ábalos contará su versión por primera vez desde que ingresó en prisión provisional. Tras semanas en las que ha dejado ver su cansancio en las sesiones, el exministro y exdiputado responderá a las acusaciones de haber intervenido en la adjudicación a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de contratos millonarios de mascarillas de dos entes dependientes del Ministerio de Transportes, y especialmente si tuvo algo que ver con la orden de doblar en 38 minutos el material sanitario que adquirió Puertos del Estado.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | "Ánimo de enriquecimiento"
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que tanto Ábalos, como Koldo y Víctor de Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del exministro, y que se unieron para "favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Las acusaciones populares piden para Ábalos y Koldo 30 años
Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Aldama era el conseguidor de las empresas
Fiscalía asegura que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | La hipótesis de Anticorrupción
Anticorrupción cree que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" aprovecharse del cargo del entonces ministro para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el empresario. Todo ello, a su juicio, con "ánimo de enriquecimiento".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | ¿De dónde recibía Koldo las "chistorras"?
La abogada de García le preguntó si esas "chistorras" podían venir de algún sitio más que no fuera del PSOE a lo que Koldo contestó que sí, de la Guardia Civil y que era "muy fácil" de explicar, remitiéndose una vez más a su papel como colaborador en la lucha antiterrorista durante 15 años. "A mí me los daban porque nadie los quería y entonces yo los intentaba cambiar en varios sitios".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Koldo mantiene su lealtad a Ábalos en su declaración
Koldo García, sin embargo, mantuvo en su declaración su lealtad al exministro. El exasesor ha reconocido que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal".
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Ábalos tendrá que contestar a las acusaciones de Aldama
Aldama aseguró que Koldo y Ábalos querían que constructoras ayudaran a "la financiación del PSOE", y aseguró que pagó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Ábalos se sienta en el banquillo después de García y Aldama
Ábalos se sienta en el banquillo después de que lo hayan hecho los otros dos acusados, Koldo García y Víctor de Aldama. El comisionista aseguró que Pedro Sánchez era "el uno" en una organización criminal con jerarquías en la que Ábalos ocuparía el "escalafón dos", García en el tres y él en el cuatro.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | La defensa de Ábalos defiende la "inocencia" de su cliente
Ábalos fue secretario de Organización del PSOE, 'número tres', y hoy declara como principal acusado aunque sus abogados insisten en que no va a haber "conformidad" porque defienden que es "inocente" y van a por la absolución.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de cárcel
Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro 24 años de cárcel y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. También se solicita una multa por valor de 3,8 millones de euros. Para Aldama la petición de cárcel es mucho menos, de 7 años de cárcel, después de haberse declarado culpable de los tres primeros delitos y de colaborar con la Justicia.
Última hora del juicio por el 'caso Mascarillas', en directo | José Luis Ábalos declara hoy en el Supremo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el juicio por el 'caso Mascarillas'. Hoy le toca el turno al principal acusado de esta presunta trama. José Luis Ábalos se sienta hoy en el banquillo de los acusados en el Salón de Plenos del alto tribunal.
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