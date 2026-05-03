El reto viral de Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un poco difícil"

“Es un reto un poco difícil”, reconoce Eva González entre risas antes de comenzar. Aun así, no duda en intentarlo y tirar de ingenio para salir airosa. La presentadora, tenía que describir La Voz Kids sin decir algunas palabras.

“Tenemos a unos niños con mucha ilusión, que cantan muy bien”, explica, buscando la forma de definir la esencia del programa sin utilizar las palabras prohibidas.

Además, destaca el papel de los artistas que les acompañan: “Artistas internacionales que les van a acompañar en este camino”. Un momento divertido que muestra el lado más cercano de la presentadora antes del estreno.

El 9 de mayo, estreno en Antena 3. ¡No te lo puedes perder!