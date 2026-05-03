Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

El reto viral de Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un poco difícil"

La presentadora se enfrenta a un divertido desafío en el que tiene que explicar cómo es el formato evitando algunos de los términos más habituales.

Eva González

Publicidad

“Es un reto un poco difícil”, reconoce Eva González entre risas antes de comenzar. Aun así, no duda en intentarlo y tirar de ingenio para salir airosa. La presentadora, tenía que describir La Voz Kids sin decir algunas palabras.

“Tenemos a unos niños con mucha ilusión, que cantan muy bien”, explica, buscando la forma de definir la esencia del programa sin utilizar las palabras prohibidas.

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

Además, destaca el papel de los artistas que les acompañan: “Artistas internacionales que les van a acompañar en este camino”. Un momento divertido que muestra el lado más cercano de la presentadora antes del estreno.

El 9 de mayo, estreno en Antena 3. ¡No te lo puedes perder!

¡Lucas Paulano hace historia! Se convierte en ganador de La Voz Kids, el más joven del formato

Lucas Paulano gana La Voz Kids 2025 y hace historia en el equipo de Manuel Turizo

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Eva González

El reto viral de Eva González antes del estreno de La Voz Kids: "Es un poco difícil"

Los compañeros de Juan del Val reaccionan a su premio a Comunicador del año: "Estoy empezando a cogerte tiña"

Los compañeros de Juan del Val reaccionan a su premio a Comunicador del año: "Estoy empezando a cogerte tiña"

¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso

¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso

¿Existe vida más allá del Real Madrid? Los secretos de Tomás Roncero que te harán dudar si hasta su pijama tiene escudo
Contenido exclusivo

¿Existe vida más allá del Real Madrid? Los secretos de Tomás Roncero que te harán dudar si hasta su pijama tiene escudo

roca rey
Repasamos

Roca Rey remonta tras la dramática cogida: de la angustia de Tana Rivera a la dura recuperación del torero

Ana Mena, coach de La Voz Kids
Estreno, el sábado

“Hemos venido a competir”: primeras imágenes de la nueva edición de La Voz Kids

El estreno está cada vez más cerca y las primeras imágenes de la nueva temporada de La Voz Kids ya dejan claro que los coaches llegan dispuestos a todo.

Ana Milán, en Mask Singer
Nuevo récord

El dato que asusta a los investigadores de Mask Singer: ¿es la edición más difícil o han perdido el olfato?

Los investigadores han tardado cuatro galas en sumar su primer acierto, un dato nunca visto en las otras ediciones de Mask Singer.

Boticaria García

Los trucos de Boticaria García para mantener limpia la cocina: ¿cuándo debemos cambiar las bayetas y estropajos?

Los secretos de Cayetana Guillén Cuervo que no conocías: “Opinar me parece muy invasivo”

Los secretos de Cayetana Guillén Cuervo que no conocías: “Opinar me parece muy invasivo”

“Es un posible ganador de la edición”: el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3

“Es un posible ganador de la edición”: el próximo viernes, nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3

Publicidad