El tetris de Frente Amplio analizado por Eduardo Rubiño: "Nos vamos a centrar en impedir que Abascal llegue a ser vicepresidente del Gobierno"

Frente Amplio, con Ada Colau a la cabeza, ya sueña con las elecciones generales del 29N, tras no conseguir un pacto con Podemos, analizamos todo el 'tetris' de la nueva formación política. Podemos únicamente ha podido pactar con ellos en la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias.

Otras 7 comunidades se han quedado sin acuerdo, mientras que el resto han logrado un pacto con partidos independentistas como en Galicia y País Vasco, evitando un pacto final con Podemos. Según el análisis del 'País', si Podemos y Frente Amplio fueran juntos, podrían conseguir hasta 15 diputados, mientras que yendo por separado, las estimaciones reparten 7 a cada uno.

A esta nueva formación se le suma el PSOE en el Senado para tratar de ganar la mayoría absoluta que tiene el PP desde hace tres años. Entre los objetivos de esa mayoría, está renovar a cuatro magistrados que están pendientes desde 2025 y una posible reforma de la constitución. Eduardo Rubiño analiza y comenta estos pactos.

"Que Abascal no sea vicepresidente del Gobierno"

Eduardo Rubiño, que estuvo presente en las negociaciones de Frente Amplio y coordinó la reunión, responde a la pregunta si Podemos les ha boicoteado: "Nosotros nos vamos a centrar en lo importante, es unir a la gente que quiere que Abascal no sea vicepresidente del país. En eso nos vamos a centrar. Como he sido testigo, no puedo parar de dejar de decir que Ada Colau ha hecho todo lo que ha estado en su mano para lograr la unidad en su frente, lo viví durante toda la semana y podemos no se quiso ni sentar", destaca Rubiño tras el no acuerdo con Podemos.

Desde Frente Amplio, Rubiño explica que el viernes estuvieron esperando por si Podemos rectificaba y destaca que no fueron capaces de levantar el teléfono o citarnos: "Es imposible llegar a un acuerdo con alguien que no quiere llegar a un acuerdo, es imposible bailar un tango si no hay dos".

Susanna Griso le ha querido preguntar por la noticia sacada por 'El Español' sobre Ada Colau que admitió que no podía vivir en su piso de alquiler pero que se fue de vacaciones a un hotel de 300 euros la noche. "No tengo ni idea de los detalles de la vida de cada persona, cada uno lo gestiona como puede", destaca Rubiño.

Lo que de verdad quiere destacar Rubiño es que Colau en Barcelona frenó el 90% de los desahucios, cosa que "Almeida en Madrid no ha hecho", apostilla Rubiño.

"Lo importante ahora es que Frente Amplio se dedique a hablar de la agenda para dar la vuelta al Gobierno", finaliza Eduardo Rubiño.

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