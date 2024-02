La actriz Cristina Abad destapa la realidad de muchos actores en España: "Es muy doloroso porque no sabes de dónde viene"

Lejos de los focos y del glamour del mundo del cine hay cientos de aspirantes a quienes no vemos posando ante los focos de las alfombras rojas pero que intentan ganarse la vida en el mundo de la interpretación. Cristina Abad es una de esas actrices que en el pasado ha trabajado en varias series de televisión pero a la que hoy le cuesta trabajo abrirse paso en la industria.

Según las estadísticas un 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año y tan solo un 7% perciben unos beneficios superiores a los 30.000 euros anuales.

Cristina ha decidido contar en un vídeo su periplo para poder acceder a un puesto de trabajo como actriz tras meses de rechazos en los casting. Sus imágenes de denuncia se han vuelto virales coincidiendo con la celebración de los premios Goya. Cuenta que en el último año tan solo ha podido hacer un casting porque ni siquiera le han dado la oportunidad de poder realizarlo. "Es muy doloroso porque no sabes el porqué ni de dónde vine. De repente solo haces un casting en un año y medio", lamenta.

Cuando le cierran la puerta a los casting el argumento que más le dan es que suelen apostar por actrices más conocidas "porque ellos tienen sus propias quinielas". La última vez le dijeron que lo había hecho muy bien y que al director del proyecto le había gustado mucho pero querían a alguien más famoso. Cristina tiene experiencia y cree que ha hecho un buen trabajo como actriz en su trayectoria.

Cristina se gana la vida trabajando en el comedor del colegio donde estudió

A día de hoy trabaja en el comedor del colegio donde estudió y da clases extraescolares. En febrero participará en una obra de teatro en 'Las noches de la suite'. Considera que vivimos en un periodo de expansión de producción audiovisual y aunque hay muchos trabajos hay pocas oportunidades para los actores noveles. "Lo que hay son pocas oportunidades, si pones cualquier plataforma verás a muchos actores trabajando en diferentes series pero son los mismos. Con eso no quiero decir que no se lo merezcan, pero los que no trabajamos también podemos tener oportunidades".