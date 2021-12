El actor Javi Martín: "Había mucha mofa de Verónica Forqué en el reality y se veía que no estaba bien"

El actor y presentador Javi Martín ha sido una de las caras conocidas que ha puesto cara a los problemas de salud mental e incluso habló públicamente de su intento de suicidio. Gran admirador de Verónica Forqué, ha lamentado la muerte de la actriz, La intérprete ha sido hallada muerta en su domicilio de Madrid este lunes a los 66 años.

Señala Martín que recientemente siguió la participación de Verónica en el último reality en el que trabajó. "Había mucha mofa de mucha gente y se veía que no estaba bien", lamenta.

"Hay que educar a la gente en salud mental y entender porqué hacía cosas muye extrañas". El actor cree que hay que entender esas situaciones y "ser más comprensivos los unos con los otros".

Cree que el entorno tiene que escuchar a la persona que pasa por esto y no quitarle importancia a sus problemas. "A mí se me rompía el mundo encima cuando se me rompía un grifo y estaba con la depresión", reconoce.

Pide que políticamente se haga un buen plan de prevención contra el suicidio. "Solo las personas que tienen dinero pueden acudir a un buen plan de la sanidad pública", señala.

Recuerda el teléfono de la esperanza: 911 385 385, al que pueden acudir todas aquellas personas que estén sufriendo. "Estamos hartos de gritar y hacer manifestaciones para que los políticos hagan un buen plan de prevención contra el suicidio Se han aprobado cien millones pero eso son migajas porque se necesitan miles de psicólogos en la sanidad pública".

