Susanna Griso, tras la muerte de Verónica Forqué: "No sabíamos que detrás de esa sonrisa había una batalla con muchas depresiones"

Hace unos meses Verónica Forqué, fallecida este lunes en su casa de Madrid a los 66 años, hablaba con Espejo Público con motivo del Dia Mundial del Teatro. La interprete se declaraba admiradora de Susanna Griso y su programa y declaraba en esa entrevista su amor por el teatro.

"Se dice que Verónica tenía una sonrisa cautivadora y dotada para la comedia pero la mirada era mucho más triste y lo que no sabíamos es que detrás de esa sonrisa había una batalla porque tuvo que lidiar con muchas depresiones", señalaba Griso. Fuentes policiales han confirmado que la causa de la muerte fue el suicidio y la propia actriz confesó públicamente lo que le constaba luchar contra la depresión.

El periodista de Público, Chema Crespo, también ha recordado cómo conoció a la actriz. Cuenta que acudió al periódico con motivo de una entrevista y cuando este le comentó que había leído la obra de Shirley Ballantin esta le mandó dos entradas de la obra que estaba interpretando en Madrid. "Parece ser que esta mujer ha tenido episodios de soledad muy duros", apuntaba Crespo.

Ainhoa Martínez, periodista de La Razón, cree que Forqué daba muestras de que algo no iba bien y "no se ha hecho el acompañamiento pertinente". "Daba muestras de que algo no iba bien y no hemos hecho el acompañamiento que necesitan este tipo de personas que están librando sus propias luchas internas y de cara a la galería dan algunas pistas. Se la sometió al escarnio público haciendo chanza de algunos de sus comportamientos", apuntaba en referencia a su reciente participación en un reality show de cocina. "La pandemia puso de relieve que la salud mental es algo en lo que hay que invertir y cada día se suicidan 10 personas y 20 lo intentan sin conseguirlo", mantiene la periodista.

Susanna reconoce además que los medios de comunicación no han sabido cómo acertar hablando del suicidio. Sin embargo, reconoce que desde las autoridades sanitarias han recomendado que se hable del tema y apunta que eso ocurre desde la muerte de Blanca Fernández Ochoa y "es en se momento cuando nos atrevemos a hablar abiertamente del suicidio".

Puedes ver toda la información sobre la muerte de la actriz Verónica Forqué en Espejo Público a través de Atresplayer.