¡Ola de más de 1.000 euros!: así ha sido el espectacular panel de Elisenda

Superar los 1.000€ es el sueño de cualquier concursante a lo largo de todo un programa de La ruleta de la suerte. Sin embargo, Elisenda se las ha ingeniado para conseguirlo en un solo turno, resolviendo por sí misma un panel en el que no ha fallado en ninguna tirada.

Con casillas como la de 150€ o incluso la de 75€, con sus consecuentes multiplicaciones gracias a las letras repetidas, la concursante ha ido aumentando su marcador lanzamiento a lanzamiento. De igual modo, ha sabido aplicar perfectamente la estrategia al comprar las vocales necesarias cuando llegaba el momento oportuno.

Con 1.025€ acumulados, Elisenda ha tenido que respirar profundamente antes de leer la pantalla de Brian y, de este modo, asegurarse un premio impecable y una ola de lo más merecida. ¿Quieres volver a ver el panel completo? ¡Dale play al vídeo de arriba!