“Ninguna consonante te está ayudando”: Carmen fuerza el Panel con Bote al límite

Carmen apuntaba maneras para llegar a la Gran Final y la oportunidad de oro se le ha presentado cuando era la responsable de arrancar el Panel con Bote. No necesitaba la casilla dorada: simplemente debía resolverlo y con ello se aseguraba el pase a la última prueba.

Sin embargo, las tiradas se iban sucediendo y no era capaz de averiguar la respuesta correcta. Y es que, si bien tenía claras la mayor parte de las palabras de la pantalla de Brian, había una concreta que se le resistía. Lo cual la ha obligado a seguir jugándose todo el dinero que había acumulado y, con este, la Gran Final.

“Ninguna consonante de las que sabes te está ayudando”, le ha comentado el presentador. ¿Habrá conseguido finalmente su objetivo con los 850€ que había logrado sumar? ¡Dale play al vídeo de arriba para descubrirlo!