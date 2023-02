El abuelo de las gemelas que se tiraron por el balcón en Sallent: "Se cortó el pelo como un chico y quería llamarse Iván"

La familia de las gemelas que se arrojaron desde un tercer piso en Sallent (Barcelona) asegura que las hermanas sufrían bullying. El entorno está muy molesto con la rapidez con la que las autoridades han tratado de descartar la teoría de acoso escolar.

Las menores, de 12 años, se precipitaron desde un tercer piso en su domicilio de Sallent (Barcelona), tras lo cual una de ellas fallecía resultando la otra herida grave. Las menores se precipitaron mientras el progenitor estaba en la casa. Antes de arrojarse al vacío ambas dejaron una carta manuscrita en la que una de ellas manifestaba su intención de quitarse la vida y la otra contaba que ella se tiraba para no dejar sola a su hermana.

"Sufrían bullying desde que llegaron aquí y nadie hizo nada"

Cristina conocía a las dos gemelas y asegura que hacía 2 años que sufrían bullying. "Básicamente desde que llegaron aquí y estuvieron en el colegio ya les hacían bullying pero al pasar al instituto ya fue a más. Esta joven asegura que el centro académico estaba al corriente de la situación "pero nadie hizo nada".

El abuelo de las niñas cuenta cómo fue la última conversación con las menores

Cuenta el abuelo de las gemelas que le molesta que se diga que las jóvenes no sufrían bullying. Señala que ellas mismas lo explicaron en las cartas que escribieron. "Hace 20 días ella se corta el pelo como un chico, quería llamarse Iván, que no es un delito, pero se ve que hay gente que no lo entiende y no le da el cerebro", señala respecto a la hermana que ha perdido la vida tras el impacto.

"Yo hablé con ella y le dije que se podía cortar el pelo como quisiera. Me hizo una sonrisa como que me quería contar algo y que me lo ocultaba", recuerda.