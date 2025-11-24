Publicidad
Sueños de libertad
El videoclip de Malú para Sueños de libertad, visto desde dentro
La cantante da voz a la nueva cabecera de la serie, y ha grabado un video en el plató de la serie
El videoclip muestra a Malú interpretando la canción compuesta por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán para la serie y transmite un ambiente íntimo y luminoso que enfatiza su mensaje de superación personal.
Así se grabó el video que da un giro a la sintonía de Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión.