Así se grabó el videoclip oficial de la nueva canción de Sueños de libertad interpretada por Malú

Sueños de libertad

El videoclip de Malú para Sueños de libertad, visto desde dentro

La cantante da voz a la nueva cabecera de la serie, y ha grabado un video en el plató de la serie

El videoclip muestra a Malú interpretando la canción compuesta por Alejandro Martínez, Luís Ramiro y Marwán para la serie y transmite un ambiente íntimo y luminoso que enfatiza su mensaje de superación personal.

Así se grabó el video que da un giro a la sintonía de Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión.

