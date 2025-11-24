María llora, desconsolada, tras la marcha de Andrés: “Quiero dejar de quererle, pero no puedo”

María está rota. Cuando pensaba que había ganado la partida tras la boda de Begoña con Gabriel, todo ha dado un giro con la repentina marcha de Andrés sin dar explicaciones.

María se derrumba y desahoga con Manuela. Le confiesa su pena y rabia por haber sido abandonada por Andrés, convencida de que él jamás dejó de amar a Begoña.

Le cuenta a Manuela cómo fueron sus comienzos con Andrés que todo era bonito hasta que llegó a esa casa: “Era como un cuento de hadas y luego se convirtió en una historia de terror”.

Se lamenta todo lo que ha hecho por ese sufrimiento y le confiesa a Manuela que le encantaría poder dejar de querer a Andrés, pero que no puede porque sigue muy enamorada de él: “¿Por qué no puedo tener la vida que siempre soñé?”, se lamenta.

Mientras, Gabriel y Begoña viven su primera noche como marido y mujer mientras hablan de la marcha de Andrés y de posponer su luna de miel para un viaje en familia para dentro de unos meses cuando nazca el bebé.