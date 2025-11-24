Andrea Bronston confiesa que puso voz a grandes estrellas de los 80: "A Marlène Mourreau no le parecía nada bien"

Andrea Broston, famosa actriz que conocimos en el Un, dos, tres... responda otra vez de Chicho Ibáñez Serrador, ha roto su silencio con una confesión que pone patas arriba la industria musical de los años 80. Según nos cuenta, fue ella quien le puso voz a grandes artistas de los años 80 que triunfaron en el teatro musical.

Bronston le puso voz a artistas como Marlène Mourreau, Paula Vázquez o Lydia Bosch. Esta nunca entendió por qué Chicho la obligaba a ocultarse y usaba su voz en lugar de ponerla a ella. "¿Por qué no me pone a mí de azafata? Nunca supe por qué no quería porque además era una época en la que yo también estaba buena", señala.

"A Marlène no le parecía nada bien, me pidieron que pusiera acento francés", asegura, "al principio no daba pie con bola".

Tras cuatro décadas de silencio, Andrea Bronston decide contar la verdad y asegura haberse sentido utilizada durante mucho tiempo: "Dices: hay que ver la de cosas que he hecho y no me conoce ni San Pedro".