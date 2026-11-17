El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido abucheos y gritos durante el mitin que ha celebrado este martes en Éibar, donde ha acudido para arropar al candidato al Congreso de su partido por Guipúzcoa, Jon Echeverria, atacado el pasado sábado por radicales que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani.

"No vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas, que son las más votadas democráticamente en el conjunto de España. Yo no voy a elegir entre bombas y piedras. Creo que la violencia es violencia y punto", ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

"Con todo lo que me diferencia de Vox siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi. Lo que yo nunca haré y lo demostraré las veces que quieran es blanquear a los violentos y conseguir sus votos y su apoyo para ser presidente del Gobierno", ha indicado el político gallego en referencia a Pedro Sánchez.

"Un presidente digno de serlo ha de condenar este tipo de actuaciones, él personalmente, y ha de ordenar a los padres políticos de los violentos, que son sus socios en Madrid, que le han elegido presidente del Gobierno gracias a sus votos, que paren de violentar la campaña de las elecciones generales", ha añadido Feijóo.

En medio de un importante dispositivo de seguridad desplegado por efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Local, Feijóo ha pedido el voto para Jon Echeverría, del que ha dicho que debe ser diputado en el Congreso "no por las piedras que le ha lanzado, sino por las ideas que defiende".

"Esto es Bildu, los herederos de ETA, los que llevan a tres etarras condenados en sus listas"

Por su parte, Jon Echeverría ha denunciado que las Juventudes de EH Bildu en Eibar han publicado en redes sociales un cartel con Feijóo y él "asesinados, con las cabezas dadas la vuelta y los ojos ensangrentados".

"Esto es Bildu, los herederos de ETA, los que llevan a tres etarras condenados en sus listas en estas elecciones generales... Los socios preferentes de Pedro Sánchez, aquellos que no condenan el terrorismo de ETA y que instigan y, cuando no, ejercen la violencia", ha apuntado el candidato del PP en las elecciones generales en Guipúzcoa.

"Frente a eso, les vamos a decir que vamos a seguir, que no les tenemos miedo a los encapuchados ni a los que nos apedrean. Vamos a seguir recorriendo toda Guipúzcoa con más ganas si cabe", ha concluido Jon Echeverría

Al finalizar el mitin se han vivido los momentos de mayor tensión, cuando los gritos, insultos y silbidos de los radicales que se han congregado en torno a la plaza se han incrementado, si bien el dispositivo policial ha impedido que se aproximaran a los candidatos populares que han abandonado el lugar sin mayores incidentes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.