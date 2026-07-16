Hasta 20.000 euros por entrada: esto cuesta viajar a la final del Mundial

La primera gran barrera está en las entradas. Según los precios publicados en la página oficial de la FIFA, las localidades para la final oscilan entre los 20.000 y los 29.000 dólares, una cifra que, al cambio, supone aproximadamente entre 15.000 y 20.000 euros.

Unos precios que dejan claro que asistir al encuentro decisivo del Mundial está al alcance de muy pocos bolsillos.

El viaje tampoco sale barato

A la entrada hay que sumar el resto de gastos. Solo los vuelos superan los 1.000 euros, mientras que los hoteles pueden alcanzar los 1.700 euros, especialmente aquellos situados cerca del estadio. Existen opciones más económicas, aunque obligan a alojarse a mayor distancia.

Si se contratan todos los servicios por separado, el coste total del viaje ronda los 10.000 euros, dependiendo del tipo de alojamiento y del vuelo elegido.

Paquetes cerrados desde...

Para comprobar si existían alternativas, Más Espejo ha contactado con una agencia de viajes especializada.

La propuesta incluye salida el 19 de julio y regreso el 20 de julio. El paquete completo con entrada parte desde 8.900 euros por persona, mientras que el mismo viaje sin entrada tiene un precio desde 2.900 euros.

Para quienes quieran viajar con mayor comodidad, la agencia ofrece además un suplemento de 3.000 euros por persona para volar en Business Class.

Asistir a la final del Mundial es el sueño de muchos aficionados. Pero, a juzgar por los precios, también es un privilegio reservado para quienes estén dispuestos a realizar un importante desembolso económico no al alcance de todos los bolsillos.

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