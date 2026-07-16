“No es nuestro dinero y estamos atacados”: Jorge Fernández, de los nervios con el panel de infarto de Esperanza

Menudo panel hemos presenciado en este programa de La Ruleta de la suerte. Esperanza ha empezado su turno cayendo en los 1.000 euros y tras optar por la letra ‘L’, que estaba tres veces, se ha colocado con 3.000 euros en la primera tirada. Pero es que, después de comprar unas cuantas letras para esclarecer un poco más el panel, ha caído en el gajo de ‘Vacaciones’. “Que sea lo que diosito quiera”, ha dicho Jorge Fernández muy nervioso, y finalmente ¡ha resultado ser el de 600!

Esperanza ha seguido haciendo tiradas de infarto, de hecho, ha caído dos veces en el gajo de ‘200 euros’, librándose por los pelos del ‘Pierde turno’. En el gajo de ‘Verano 300’ también ha caído por partida doble. ¿Pero qué ha sido esto? Jorge Fernández le ha preguntado si no podía resolver directamente, porque estaba demasiado tenso. “¡Hacía mucho tiempo que no veía algo igual!”, ha dicho eufórico.

El presentador incluso ha bromeado con que Esperanza tuviese algún truco para que la ruleta cayera siempre en gajos tan buenos. Lo cierto es que la concursante del atril azul se la estaba jugando demasiado, pero le faltaba por ver una palabra y ha hecho una última tirada en la que, esta vez sí, no ha podido librarse del ‘Se lo doy’, que le ha terminado arrebatando todo lo que había conseguido. ¡Adiós a esos 5.000 euros tan peleados!

Aunque Esperanza ha decidido dárselos a Alberto, Celia se ha adelantado. Cuando ha llegado su turno, ha conseguido el ‘Me lo quedo’ quitándoselo todo a Alberto. ¡Vamos, que este panel no ha dejado de sorprendernos hasta el último instante! ¡Dale al play y revive este momento único!

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