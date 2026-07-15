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España - Argentina, la final del Mundial 2026, día, hora y dónde seguirla en directo

La selección española de fútbol se enfrenta a Argentina en la final del Mundial 2026. Consulta el día, hora y dónde ver en directo el España vs Argentina.

Lamine Yamal vs Leo Messi

Lamine Yamal vs Leo Messi Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Ya se conoce que equipo jugará ante España en la final del Mundial 2026 que se disputará en Nueva York en el MetLife Stadium. Argentina jugará la final tras ganar por 1 a 2 ante Inglaterra en un encuentro que ha acabado con los goles de Anthony Gordon, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El partido entre España y Argentina será el domingo 19 de julio a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora de todo lo que ocurra en el España - Argentina de la final del Mundial 2026.

El camino hasta la final

Por otra parte, así ha sido el camino de las dos selecciones a la final del Mundial 2026:

  • España: Primera del Grupo H, 3-0 a Austria en dieciseisavos, 0-1 a Portugal en octavos, 2-1 a Bélgica en cuartos de final y 0-2 a Francia en semifinales.
  • Argentina: Primera del Grupo J, 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos (tras prórroga), 3-2 a Egipto en octavos, 3-1 a Suiza en cuartos de final (tras prórroga) y 1-2 en semifinales ante Inglaterra.

España y la final 16 años después

La mayoría de los futbolistas de esta selección apenas recuerda el Mundial de Sudáfrica 2010. Algunos eran niños. Lamine Yamal ni siquiera conserva memoria de aquel torneo: tenía solo dos años y estaba a tres días de cumplir los tres cuando Andrés Iniesta marcó el gol que cambió la historia del fútbol español.

Sin embargo, esta generación ha crecido levantando trofeos; se conocen y juegan a lo mismo desde benjamines. Muchos de ellos coincidieron con Luis de la Fuente en las categorías inferiores de la selección. Europeos sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos...

Ahora llega la gran final, el partido que todos sueñan disputar. 16 años después del Iniestazo en Johannesburgo. Y España lo hará precisamente en Nueva York, la ciudad que da nombre a una de las canciones más escuchadas en el vestuario español... ojalá que, con encanto y con primor, todos nos podamos divertir este domingo con la segunda estrella de esta familia inolvidable.

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