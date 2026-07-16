Darwin, ángel de la guarda de Benetússer, regresó al edificio a avisar a más vecinos: "Ya se había caído el primer piso"

La caída completa de un edificio de tres plantas en el municipio valenciano de Benetússer ha dejado a varias familias en la calle, con la incertidumbre de qué será de ellos.

El derrumbe llevaba fraguándose días, con un deterioro de la estructura del cual responsabilizan a las obras que se ejecutaban en el solar contiguo. Este jueves la máquina excavadora ha desaparecido del lugar. Fue en el descanso de la semifinal del Mundial de Fútbol que disputaban España y Francia cuando las señales de alarma alertaron a unos vecinos. El colapso era inminente.

"Nos dimos cuenta que la pared se estaba rompiendo"

Darwin es el padre de una de las familias, precisamente la primera en ver esas grietas y primeros derrumbes parciales que les llevaron a tomar la decisión de salir del inmueble. Su familia vivía en el primer piso y cuenta su experiencia, "agobiado por todo lo perdido" y tratando de asimilar el inesperado y repentino vuelco que ha dado su vida. Su hijastro, William, fue quien dio la voz de alarma.

Cuando le mencionan como salvador de sus vecinos, él es consciente que probablemente sí fue gracias a su determinación lo que llevó a que el desastre se saldara sin víctimas mortales: "Estando abajo recordamos que las vecinas del 2º y el 3º podían estar allí". Regresaron al interior y acompañaron a sus residentes a un lugar seguro.

"Ya se había caído el primer piso, estaba hueco todo", explica.

"Llegas de trabajar y no tienes nada"

Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer, explicaba a Espejo Público que el Ayuntamiento de la localidad ha prestado ayuda desde el primer momento a los vecinos afectados, buscándoles soluciones habitacionales y ahora estudian cada caso para asegurar su futuro. Darwin lo confirmaba. Otra vecina relataba cómo, a la vuelta del trabajo, se encontró con una montaña de escombros en lugar del edificio en el que vivía.

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