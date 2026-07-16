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El exfiscal general Eligio Hernández, sobre las reuniones de Leire Díez: "Si fue a la Fiscalía para tratar de influir en las causas, tendría que haber sido detenida"

El exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, asegura que la visita de Leire Díez a dependencias de la Fiscalía para reunirse con fiscales sin una cita oficial previa podría tener consecuencias penales si su objetivo era influir en investigaciones judiciales en marcha.

Análisis del 'caso Leire Díez'.

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Marta Fernández
Publicado:

Los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López han reconocido ante el juez Santiago Pedraz que mantuvieron dos reuniones entre marzo y abril de 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, imputados en el 'caso Leire' por, presuntamente, haber entorpecido algunas investigaciones judiciales y policiales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Unas reuniones, que los propios fiscales, han calificado de "marcianos".

Sobre este asunto se ha pronunciado el exfiscal general del Estado, Eligio Martínez, que asegura estar "perplejo". "De confirmarse que acudió para tratar de condicionar la actuación de fiscales o de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en causas abiertas, tenía que haber salido detenida”, sostiene.

Además señala directamente al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y advierte: “Si intentó influir y el fiscal no la detuvo sobre la marcha, el fiscal se está metiendo en un problema”.

Hernández, que fue homólogo de García Ortiz con el partido socialista, asegura que se trata de un asunto “muy delicado” y sugiere que cualquier imprecisión sobre lo ocurrido podría afectar también a los fiscales que participaron en las reuniones. "Si la finalidad del encuentro era modificar el rumbo de investigaciones judiciales o policiales, estaríamos ante una conducta irregular", advierte.

“No es normal que no exista registro”

Hernández también ha cuestionado la ausencia de registros oficiales sobre las reuniones. Preguntado por si es habitual que una persona acceda a la Fiscalía y mantenga encuentros con fiscales sin que quede constancia documental, asegura que “no es normal”.

“Fue una visita casi clandestina porque se llevó a cabo fuera de los cauces normales de la Fiscalía General del Estado”, sostiene. Además, recuerda que durante su etapa al frente del Ministerio Público era obligatorio identificarse para acceder a las dependencias: “En mi época había que dejar el DNI, y yo creo que eso no ha cambiado”.

El exfiscal general respalda además la actuación del juez Santiago Pedraz en la investigación de estos hechos y asegura que previsiblemente serán llamados a declarar quienes participaron en las reuniones. “Van a llamar a declarar a todos los que la recibieron en Fiscalía de esa forma tan irregular”, afirma.

"Ahora todo es 'lawfare' y prevaricación"

Durante la entrevista, Hernández también se ha referido a la reciente sentencia relacionada con David Sánchez. El jurista considera que la magistrada encargada del caso sufrió presiones y defendió la solidez jurídica de la resolución.

“Yo pensaba que no lo iba a condenar, pero cuando he visto la sentencia es ejemplar, inteligente y muy bien elaborada”, afirma.

También critica las acusaciones de 'lawfare' y prevaricación vertidas contra algunos jueces en procedimientos de relevancia política. “Ahora todo es 'lawfare' y prevaricación. Se habla de ello, pero no dicen en qué consiste la prevaricación”, recrimina.

Para Hernández, estas críticas forman parte de una estrategia de deslegitimación de las resoluciones judiciales. “Todo esto es un intento de deslegitimación que es una estrategia dirigida por Sánchez desde La Moncloa. Pero los jueces están actuando, lógicamente, correctamente”, concluye.

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