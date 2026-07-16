Vivir en locales comerciales o plazas de garaje: la única alternativa para muchas familias

El centro comercial semiabandonado de Orcasur se ha convertido en el refugio de varias familias que han acondicionado antiguos locales comerciales para vivir. Tras las persianas metálicas que antes protegían los negocios ya no hay tiendas, sino hogares improvisados. Para quienes no pueden permitirse una vivienda, esta es la única opción. "Hasta 600 euros por una habitación. No se puede mantener", explica una residente del barrio.

"Todo está lleno de garajes. Ellos se meten a vivir ahí"

Otra de las alternativas es alquilar plazas de garaje y transformarlas en viviendas, aunque tampoco resulta una solución económica: el alquiler ronda los 500 euros al mes. En estos espacios llegan a vivir familias enteras, incluso hasta diez personas en algunos casos.

La mayoría de estos habitáculos apenas superan los 30 metros cuadrados. Carecen de habitaciones, de una ventilación adecuada e, incluso, de suministro de agua. Aun así, los vecinos insisten en que muchas familias no tienen otra salida: "No tienen otra alternativa, no van a estar con sus hijos en la calle".

"No nos ayuda nadie, ni la asistenta social, ni el ayuntamiento. Nada"

Juan lleva años viviendo en una esquina del centro comercial de Orcasur. Entre una cama, algunos muebles antiguos y varios cartones ha construido su hogar. Denuncia que el barrio está olvidado por las administraciones y que la pobreza no deja de crecer.

Una realidad que también refleja la historia de Ana, una vecina que vende papeletas a la entrada de una de las pocas tiendas que aún permanecen abiertas en el centro comercial para poder salir adelante y ayudar a su marido enfermo. "Estoy desesperada. Que nadie me ayude siendo de aquí de toda la vida no me parece bien", lamenta: "Orcasitas está olvidado, de nosotros nadie se preocupa".

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