La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía finalmente animarán a España en la final de Nueva York junto al Rey Felipe

"Estamos en ello" reconocía con una sonrisa el Rey Felipe VI este miércoles ante las cámaras sobre la posibilidad de que la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía viajasen con él a Nueva York para animar a la Selección Española el próximo domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que el equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará contra Argentina 16 años después de la gesta lograda por 'La Roja' de Casillas, Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, David Villa, o Gerard Piqué en Sudáfrica 2010.

Y horas despuésque finalmente tanto la Reina como sus hijas, a las que vimos eufóricas y equipadas con la segunda equipación de España -personalizada con sus nombres y con el dorsal 26 en referencia al año en el que estamos- celebrando la victoria frente a la Francia tras presidir la gala de los Premios Princesa de Girona en Barcelona , sí estarán en el palco del MetLife Stadium de Nueva Jersey junto a Don Felipe, que por su parte ya anunció durante la fase de grupos (cuando asistió al partido contra Uruguay) que

Se producirá por tanto una imagen histórica, ya que aunque sus Majestades -entonces Príncipe y Princesa puesto que seguía en el trono el Rey Juan Carlos- sí asistieron a la final del Mundial 2010 en Sudáfrica, y Doña Letizia y la Infanta Sofía vibraron con la victoria de la Selección de Fútbol femenina de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Jenny Hermoso en Australia en 2023 -la hija menor de los Reyes es la más futbolera de la familia y también ha acudido con su padre a varios encuentros en los últimos años-, nunca hasta ahora hemos visto a la Familia Real al completo en un estadio de fútbol. Algo que sí sucederá este domingo en la final contra Argentina.