“¡Qué pena!”: Celia, a tres náuticos de llevarse el deseado coche de La ruleta de la suerte

Jorge Fernández se ha encargado de animar a Celia para enfrentarse a este último panel de La ruleta de la suerte: “Con toda la tranquilidad porque sabes que tienes 8.025”. Pero la pista ‘Tres náuticos’, no ha convencido demasiado a la concursante, que lo ha visto un poco complicado, aun así, ¡lo ha intentado!

Con las letras propuestas por el programa parecía que el panel iba a ser demasiado complicado de resolver. Y aunque con las opciones de Celia la cosa ha mejorado un poco, seguía sin ser un panel fácil. La concursante, que ha confesado no manejar mucho del tema, ni siquiera ha podido proponer una palabra: “¡Ni idea!”

Lo más inesperado ha sido cuando el presentador ha abierto el sobre amarillo y ha pedido a Laura Moure que fuese ella quien revelase su contenido: ¡el coche! Ahora sí que Celia no va a olvidar nunca estas tres palabras. ¡Ayy, por qué poco! Pero la concursante se ha quedado más que satisfecha con su premio: “¡No pasa nada!”, ha dicho sonriente. ¡Menudo programa lleno de sorpresas! ¡No te pierdas el vídeo!

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