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Rubén Amón, sobre las reacciones al fallo de Europa que acerca la vuelta de Puigdemont a España: "No concierne en absoluto a la aberración de la amnistía"

La Justicia Europea ha avalado gran parte de la Ley de Amnistía a los implicados en El Procés y el periodista ha analizado el fallo y las reacciones de varios actores políticos que han reaccionado al respecto.

Sentencia TJUE Ley de Amnistía

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconocía las amnistías como una herramienta en manos de los Estados capaz de reducir tensiones políticas o institucionales. Desde Bruselas marcan cómo habrían de interpretar la polémica Ley de Amnistía los magistrados españoles, sin embargo la última palabra la tienen las autoridades judiciales nacionales.

La sentencia no cambia sin embargo los fallos españoles ni deja sin efecto la vigente orden de detención contra Carles Puigdemont. Ahora el Tribunal Supremo debe tomar una decisión sobre la situación del expresident de la Generalitat de Catalunya.

"No lo entiendo"

El ministro Óscar Puente y Gabriel Rufián no han tardado en manifestarse vía redes sociales. Ambos políticos -del PSOE y de ERC- lo hacían aparentemente en el mismo sentido, favorable a esa amnistía y contraria a las decisiones del juez Marchena en el TS. Sorprendía sin embargo la libre interpretación que había que hacer con el tuit del ministro para tratar de entenderlo.

Rufián se pregunta si desde el Alto Tribunal seguirán aplicando lo que entiende como una "venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico", mientras el titular de la cartera de Transportes ironizaba con que la democracia llegara a todas las instituciones del Estado.

"De la primera palabra a la última es mentira, sin más"

José Peláez

El periodista Rubén Amón manifestaba su incomprensión de las palabras de Puente y al mismo tiempo rechaza las interpretaciones ventajistas de esta sentencia: "Ya sé lo que significa apelar a Europa cuando nos conviene, para establecer una especie de garantía, que en este caso no concierne en absoluto a la aberración de la amnistía tal como se concibió, y de qué forma se le hurtó a los ciudadanos".

Más delante Rubén Amón y José Peláez valoraban las declaraciones institucionales de Salvador Illa, actual president, y el ministro Óscar López, como "fake news", "mentiras", que incurrirían en ese análisis ventajista que confrontaba Amón.

"Resolver no ha resuelto", era la conclusión de la abogada Beatriz de Vicente, que recordaba que el TJUE no se ha mojado sobre que la malversación no quepa en la Amnistía.

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