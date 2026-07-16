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Mejores momentos | 16 de julio

“¡El marcador que estoy viendo!”: Jugada magistral de Celia, que consigue... ¡8.025 euros!

La concursante consigue llevarse el bote y se va directa a la Gran final con una cantidad sorprendente.

“¡El marcador que estoy viendo!”: Una jugada magistral de Celia, que consigue ¡8.025 euros!

“¡El marcador que estoy viendo!”: Una jugada magistral de Celia, que consigue ¡8.025 euros!

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Marta Jorge
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Celia lo ha dado todo en este último panel con bote de La ruleta de la suerte. Ha ido poco a poco destapando letras y con la ayuda de la ‘Doble letra’ y su buena puntería, ha conseguido llegar al bote con facilidad.

Jorge Fernández le ha felicitado por sus buenas tiradas, y es que, gracias a su precisión, la concursante ha conseguido grandes cantidades durante todo el programa. Celia ya había conseguido 725 euros y tras resolver el panel correctamente ha sumado 2.450 euros en total, pero lo fuerte ha sido la cantidad con la que ha acabado.

“¡El marcador que estoy viendo!”, ha exclamado emocionado el presentador cuando ha visto que Celia se ha colocado con ¡8.025 euros! La concursante se ha mostrado muy ilusionada: “¡Qué locura!”. Lo mejor es que ha pasado a la Gran final, ósea que ha tenido la oportunidad de seguir sumando a esa maravillosa cifra. ¡Enhorabuena Celia! ¡Revive el momentazo en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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La concursante ha estado muy cerca de regalarnos un momento histórico: además de los 8.025 euros, ¡ha estado a punto de llevarse el coche!

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