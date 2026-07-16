Entrevista
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Yola Berrocal se abrirá como nunca para hablar de su trayectoria, relaciones amorosas y las Sex Bomb
Hoy nos acompaña en plató Yola Berrocal. Repasaremos su trayectoria, su paso por Sex Bomb y que ha sido de su vida amorosa hasta día de hoy.
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Hoy recibimos en plató a Yola Berrocal. Saltó a la fama en los años 90 por su polémica relación con el padre Apeles. Además, formó parte del icónico grupo musical Sex Bomb como cantante y se convirtió en una de las concursantes más míticas de los programas de telerrealidad.
También nos hablará del complicado proceso que vivió para conseguir el pecho que siempre había deseado. Tuvo que pasar por el quirófano en varias ocasiones porque, cuando no surgía un problema, aparecía otro. Finalmente, ha logrado el resultado que esperaba.
Y, por supuesto, conoceremos todos los detalles de su relación con Mario Alberto Robles y los requisitos que, según ella, siempre ha tenido claros para que un hombre conquiste su corazón. No te lo pierdas, a partir de las 17:00, en Y ahora Sonsoles.
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