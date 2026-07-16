Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Yola Berrocal se abrirá como nunca para hablar de su trayectoria, relaciones amorosas y las Sex Bomb

Hoy nos acompaña en plató Yola Berrocal. Repasaremos su trayectoria, su paso por Sex Bomb y que ha sido de su vida amorosa hasta día de hoy.

Yola Berrocal

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Hoy recibimos en plató a Yola Berrocal. Saltó a la fama en los años 90 por su polémica relación con el padre Apeles. Además, formó parte del icónico grupo musical Sex Bomb como cantante y se convirtió en una de las concursantes más míticas de los programas de telerrealidad.

También nos hablará del complicado proceso que vivió para conseguir el pecho que siempre había deseado. Tuvo que pasar por el quirófano en varias ocasiones porque, cuando no surgía un problema, aparecía otro. Finalmente, ha logrado el resultado que esperaba.

Y, por supuesto, conoceremos todos los detalles de su relación con Mario Alberto Robles y los requisitos que, según ella, siempre ha tenido claros para que un hombre conquiste su corazón. No te lo pierdas, a partir de las 17:00, en Y ahora Sonsoles.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Precios final Mundial

Hasta 20.000 euros por entrada: esto cuesta viajar a la final del Mundial

Vivir en garajes.

Vivir en locales comerciales o plazas de garaje: la única alternativa para muchas familias

Madre y dos hijos mueren en una presa.

Una madre y dos de sus hijos mueren ahogados en una presa de Navarra: "Todo apunta a un accidente en cadena"

Yola Berrocal
Entrevista

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Yola Berrocal se abrirá como nunca para hablar de su trayectoria, relaciones amorosas y las Sex Bomb

Héroe de Benetússer
Derrumbe

Darwin, ángel de la guarda de Benetússer, regresó al edificio a avisar a más vecinos: "Ya se había caído el primer piso"

“¡Qué pena!”: Celia, a tres náuticos de llevarse el deseado coche de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de julio

“¡Qué pena!”: Celia, a tres náuticos de llevarse el deseado coche de La ruleta de la suerte

La concursante ha estado muy cerca de regalarnos un momento histórico: además de los 8.025 euros, ¡ha estado a punto de llevarse el coche!

“¡El marcador que estoy viendo!”: Una jugada magistral de Celia, que consigue ¡8.025 euros!
Mejores momentos | 16 de julio

“¡El marcador que estoy viendo!”: Jugada magistral de Celia, que consigue... ¡8.025 euros!

La concursante consigue llevarse el bote y se va directa a la Gran final con una cantidad sorprendente.

“¡Un fallo tonto, tonto!”: Alberto dice adiós a un panel de 3.250 euros después de haber tenido muy buena suerte

“¡Un fallo tonto, tonto!”: Alberto dice adiós a un panel de 3.250 euros tras una racha impecable

“No es nuestro dinero y estamos atacados”: Jorge Fernández de los nervios con el panel de infarto que se ha marcado Esperanza

“No es nuestro dinero y estamos atacados”: Jorge Fernández, de los nervios con el panel de infarto de Esperanza

Sentencia TJUE Ley de Amnistía

Rubén Amón, sobre las reacciones al fallo de Europa que acerca la vuelta de Puigdemont a España: "No concierne en absoluto a la aberración de la amnistía"

Publicidad