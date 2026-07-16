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Mejores momentos | 16 de julio

“¡Un fallo tonto, tonto!”: Alberto dice adiós a un panel de 3.250 euros tras una racha impecable

Después de unas cuantas tiradas muy acertadas, Alberto ha cometido un desafortunado error que le ha costado nada más y nada menos que 3.250 euros.

“¡Un fallo tonto, tonto!”: Alberto dice adiós a un panel de 3.250 euros después de haber tenido muy buena suerte

“¡Un fallo tonto, tonto!”: Alberto dice adiós a un panel de 3.250 euros tras una racha impecable

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Marta Jorge
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Tras caer en el ‘Se lo doy’, la suerte de Alberto ha cambiado por completo. En la siguiente tirada ¡ha caído en los 1.000! y se ha colocado con 3.000 euros. “Ya estamos liados”, ha dicho Jorge Fernández, recordando el impresionante panel que acababan de vivir con Esperanza.

El concursante de La ruleta de la suerte ha comprado un par de letras, pero ha seguido sin ver claro el panel, así que, ha vuelto a tirar y ¡ha caído en los 200 euros! ¡Pero qué bien! “¡Queréis que infartemos todos, ¿no?”, ha bromeado el presentador, que se ha quedado muy asombrado con la buena suerte que estaban teniendo los concursantes.

Alberto se ha colocado con 3.250 euros y ya sí que no ha querido jugársela más. Ha resuelto el panel y… ¡no puede ser! Se ha hecho un lío con las ‘s’ y ¡adiós a los 3.250 euros! Si no hubiera perdido el comodín, podría haber tenido una segunda oportunidad, pero la cruda realidad es que ha perdido todo el dinero por una pequeña, pero dolorosa equivocación. ¡No te pierdas el momento completo en el vídeo!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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