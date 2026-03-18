El coronel Gómez de Ágreda, sobre la guerra de Irán: "Irán no es una amenaza para EEUU, pero sí lo es para Israel"

Al mismo tiempo que Estados Unidos bombardeaba plataformas iraníes de misiles cerca del estrecho de Ormuz, Israel aseguraba haber "eliminado a Ali Larijani". Así lo anunciaba el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que también aseguraba estar "debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo".

Las muertes de Ali Larijani y Gholam Soleimani provocan la búsqueda de sustitutos que se queden al frente del régimen de Irán y ya son varios los expertos que aseguran que son aún más radicales que los anteriores.

"El envío del USS Tripoli es incompatible con el anuncio de Trump de que la guerra dure 2 o 3 días más"

Según el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda, "el descabezamiento de la estructura del régimen en Irán no surge efecto" y esto se explica porque ese país "no es como el resto de regímenes, sino que es un imperio con una estructura realmente sólida y con una cadena de mando bien establecida". Para Gómez de Ágreda, el hecho de eliminar a los "posibles interlocutores" avoca a Irán hacia un futuro régimen más cercano "al caos que hacia un país constructivo".

Por el momento, este conflicto ya cumple 19 días y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tan solo durará "dos o tres días más". Concretamente, ese anuncio coincide con el envío del USS Trípoli a Oriente Próximo.

Según el coronel del Ejército del Aire, el envío de esta embarcación "es incompatible con el anuncio de que la guerra va a durar dos o tres días más". Asimismo, asegura que la USS Trípoli es una embarcación "muy bien equipada" que puede servir para "asegurar el estrecho de Ormuz" u otras funciones.

Asimismo, el inicio de este conflicto ha supuesto una crisis interna dentro de los seguidores de Donald Trump. Uno de esos críticos es Joe Kent, héroe de guerra que dio el salto a la política tras perder a su mujer en Siria. Kent detalla que Irán no era una amenaza directa para Estados Unidos.

"Irán no es una amenaza para EEUU, sino para Israel"

Esta idea también la refuerza Gómez de Ágreda que detalla que "Irán no tiene capacidad para alcanzar Estados Unidos con sus misiles y está lejos de conseguir un arma atómica". Por este motivo, "Irán no era una amenaza grave para Estados Unidos, sino para Israel".

Por otro lado, el coronel del Ejército del Aire ha detallado que "Trump no tenía un plan de contingencia en el caso de que se cerrara el estrecho de Ormuz" y afirma que en este conflicto "no es que falte un plan, sino que falta una visión global de lo que se quiere".

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