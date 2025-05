Toñi, que perdió a su marido y su hija en la DANA, tras reunirse con Pedro Sánchez: "No entendemos las acusaciones entre unos y otros, en medio estamos nosotros"

Hay quien criticó esa llamada "tardía" del presidente del gobierno, otros critican que Mazón todavía no haya eso ese gesto.

Toñi, es una de esas víctimas más azotadas por la catástrofe, perdió a su hija y a su marido ese 29 de octubre, ella solo pide justicia: "Es tanto el dolor que hay entre las víctimas. No entendemos las acusaciones cruzadas entre unos y otros, en medio estamos nosotros, los que sufrimos, los que padecemos, muchos de nosotros seguimos sin el perdón de nuestro presidente de la Generalitat Valenciana, ni de nadie de su gobierno, lo que nos indigna todavía más", y emocionada añade: ¿Cómo puede haber reconstrucción si antes no ha habido un perdón y justicia? Nosotros pensamos como ciudadanos en una catástrofe que lo primero es ayudar y luego ya se depuraran responsabilidades, pero no es lo que vimos".

Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre acompañó a Toñi al plató de Espejo Público

Para las tres asociaciones de víctimas que estuvimos con el presidente del gobierno, fue el reconocimiento como victimas, el reconocimiento de Estado de una situación que hemos vivido y al que pudimos contar vivencias, experiencias, pero peticiones y reivindicaciones de la zona que aun no estamos bien. También estuvimos en Bruselas y creo que a partir de que la presidenta de la comisión nos invitase y nos reconociese ha sido el ver que no estamos demandando nada extraño, demandamos seguridad.

Las ayudas de la Generalitat han llegado 50% pero las del gobierno central solo el 16%.

"Es verdad que las ayudas tiene que llegar, los compromisos de las diferentes administraciones pero cómo asociación tenemos que seguir reivindicando ayudas para aclimatar las viviendas, y que las infraestructuras nos den seguridad", reclama Mariló.

Mariló asegura que: "desde el principio las asociaciones lo que intentamos es que recoger el sentimiento de la sociedad, hay muchas víctimas 228 familias, pero hay historias terribles de supervivencias, gente que esa noche se despidió dela vidas, gente que sufrió mucho, que vieron cadáveres, una situación muy muy terrible y que las consecuencias todavía las estamos viendo, ver que por fin las instituciones se ponen la pilas, porque el Consell no nos hace caso, no nos sentimos escuchadas y en ciertos momentos insultadas, con intento de deslegitimar el hecho de que ciudadanos y ciudadanos"

Las asociaciones de las víctimas siempre se han visto muy maltratadas por los poderes públicos. Siempre se las han acusado de estar politizadas. ¿Por qué este país trata tan mal a las victimas?

Toñi piensa que "políticamente se deberían de poner la pilas y humanizarse, los políticos han perdido la humanidad y la dignidad , no así por ejemplo los cuerpos de seguridad trabajan para ellos, porque en mi caso la unidad militar de emergencia si que me ayudaron en todo, me siguen prestando ayuda y su apoyo y otros organismos, pero no los políticos, los políticos han perdido el sentido de la humanidad. No sé si les conmueve estar ahí, pero no saben asumir responsabilidades política. Las victimas hemos visto un rayo de luz en la jueza de instrucción número 3 de Catarroja, de la que estamos orgullosísimo y contentos, ha empatizado mas con las victimas y quiere llegar a la verdad".

"Mi marido y yo somos funcionarios de la Generalitat más de 30 años trabajando para ellos, orgullosos de hacer nuestro trabajo y ni un minuto de silencio incluso apetición de todos los funcionarios de la Comunidad Valenciana y no ha consentido ni un solo minuto de silencio hacia mi marido como siempre se ha hecho en estos casos, dice que se ha reunido, desde luego con las 3 asociaciones que somos , con ninguno nos ha llamado", concluye.

