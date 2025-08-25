MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO
La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”
El presentador le ha hecho esta broma puesto que el concursante ha caído en pierde turno en dos ocasiones seguidas y es médium.
Publicidad
Javier, tanatopractor, médium y vidente, ha venido a jugar a La ruleta de la suerte y no le ha ido muy bien. En este panel, el concursante del atril rojo ha caído en pierde turno una primera vez y ha usado un comodín que tenía.
Javi ha vuelto a tirar y ha caído en el mismo gajo. Jorge Fernández sorprendido por la mala tirada le ha dicho: “¡Deja de visualizar pierde turno!”
El concursante no ha conseguido mucho en La ruleta de la suerte, pero nos ha dejado momentazos. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
Publicidad