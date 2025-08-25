Antena 3 LogoAntena3
La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”

El presentador le ha hecho esta broma puesto que el concursante ha caído en pierde turno en dos ocasiones seguidas y es médium.

Javier, tanatopractor, médium y vidente, ha venido a jugar a La ruleta de la suerte y no le ha ido muy bien. En este panel, el concursante del atril rojo ha caído en pierde turno una primera vez y ha usado un comodín que tenía.

Javi ha vuelto a tirar y ha caído en el mismo gajo. Jorge Fernández sorprendido por la mala tirada le ha dicho: “¡Deja de visualizar pierde turno!”

El concursante no ha conseguido mucho en La ruleta de la suerte, pero nos ha dejado momentazos. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

