D.E.P.
Amigos y familiares se acercan al tanatorio para despedirse de Verónica Echegui
La actriz fallecía el domingo 24 de agosto en Madrid tras pasar varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre.
Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras una larga enfermedad. La actriz se encontraba ingresada desde finales del pasado mes en el Hospital 12 de octubre debido a un cáncer.
El velatorio se celebra en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, donde familiares y amigos se están acercando para dar el último adiós a la actriz.
"Es una despedida absolutamente triste. Hemos visto a amigas y compañeras de profesión como Silvia Alonso", asegura nuestro reportero Carlos que allí se encuentra.
