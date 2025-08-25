Amigos y familiares se acercan al tanatorio para despedirse de Verónica Echegui

Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años tras una larga enfermedad. La actriz se encontraba ingresada desde finales del pasado mes en el Hospital 12 de octubre debido a un cáncer.

El velatorio se celebra en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, donde familiares y amigos se están acercando para dar el último adiós a la actriz.

"Es una despedida absolutamente triste. Hemos visto a amigas y compañeras de profesión como Silvia Alonso", asegura nuestro reportero Carlos que allí se encuentra.