MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO
Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos
Uno de sus compañeros, Javier, que es médium, ha comentado que ya sabía que se iba a llevar este gran premio.
Paula ha conseguido en el panel del súpercomodín, 1.500 y el deseado súpercomodín a través de la consonante esperada. En este momento, Javier ha comentado que él ya había precedido que esto iba a ocurrir.
El momento ha sido cuanto menos gracioso puesto que Jorge Fernández le ha comentado: “Yo también lo sabía y no soy médium”.
¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
