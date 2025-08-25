Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

Paula cumple con la predicción de Javier: un súpercomodín y 1500 eurazos

Uno de sus compañeros, Javier, que es médium, ha comentado que ya sabía que se iba a llevar este gran premio.

Arancha Mela
Paula ha conseguido en el panel del súpercomodín, 1.500 y el deseado súpercomodín a través de la consonante esperada. En este momento, Javier ha comentado que él ya había precedido que esto iba a ocurrir.

El momento ha sido cuanto menos gracioso puesto que Jorge Fernández le ha comentado: “Yo también lo sabía y no soy médium”.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”
MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

La petición de Jorge Fernández al concursante médium: “¡Deja de visualizar pierde turno!”

El presentador le ha hecho esta broma puesto que el concursante ha caído en pierde turno en dos ocasiones seguidas y es médium.

