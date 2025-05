Sin ascensor, con la casa en obras y negocios saliendo a flote: "Siete meses después de la DANA queda todavía mucho por hacer"

Hay negocios cerrados, otros en los que se lee el cartel de "se alquila" y muchos otros en obras. Hay también muchos operarios trabajando en domicilios particulares de damnificados que no han podido volver a sus casas, es el caso de Higinio, un vecino de Paiporta.

"Mi mujer está deshecha, deseando volver, estamos reconstruyendo prácticamente todo. Calculamos regresar a casa en unos veinte días, tenemos la cocina encargada, también las puertas, el escayolista viene la próxima semana. De momento, estamos alquilados en Torrent, es duro, económicamente estamos peor que antes porque gastamos mucho a pesar de las ayudas recibidas. 40.000 euros por parte del consorcio, el ganadero Samuel Flores también me dio 20.000 euros, he tenido pequeños donativos y préstamos de amigos. Psicológicamente cuesta pasar página porque nos salvamos de milagro", relata.

A Paiporta y a otras muchas poblaciones no llega todavía el metro, las vías quedaron destrozadas, se trabaja para reconstruir la estación y las líneas 1, 2 y 7 que afectan a miles de pasajeros que utilizan ahora, como transporte público, los autobuses lanzadera. Explica un usuario: "Vemos que trabajan mucho, han tirado abajo la estación, estamos deseando tener más servicio para poder ir con más frecuencia y más comodidad hasta Valencia, a la universidad y a nuestros puestos de trabajo".

Siete meses tras la DANA

La reconstrucción va lenta, cuenta Isabel Olivencia, vecina de Paiporta, que todavía tienen la puerta de la entrada al edificio rota, los contadores sin armarios y que están sin ascensor: "Nos han pagado 30.000 euros, pero no nos llega para nada, hay muchas cosas destrozadas, el ascensor no está operativo, pero tenemos cosas más necesarias en las que invertir, afortunadamente aquí no hay nadie muy mayor o delicado".

Javier Sánchez está trabajando en varios sitios, se dedica como gerente al montaje y mantenimiento de ascensores, hoy desde Benetússer, comenta: "Hay mucha carencia de material, se han reparado muchos ascensores desde la planta baja hasta arriba, dejando pendientes los sótanos y garajes. Se necesita fluidez, dinero para poder empezar, aprobación de presupuestos, el ministerio de industria nos ha pasado una lista de comunidades donde hay personas con movilidad reducida o riesgo de exclusión y a ellos les estamos dando prioridad".

Niños que continúan estudiando en barracones, comercios en obras, jardines precintados, aceras destruidas, damnificados que acuden periódicamente al psicólogo para superar la tragedia. Han pasado casi 7 meses y en los pueblos afectados por la DANA, la lista de reparaciones materiales sigue siendo larga y costosa.

