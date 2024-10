Tenso cara a cara por la huelga de alquileres: ¿Qué puede pasar si no se paga?

Decía el lunes Pedro Sánchez que hay que reaccionar con "contundencia", hablaba de ricos y pobres y que no quiere "una España con propietarios ricos e inquilinos pobres", aunque los datos no muestran esa polarización. Según el Banco de España el 92% de las viviendas en alquiler están en manos de pequeños propietarios y sólo el 8% son de grandes tenedores. ¿Se puede hablar de ricos y pobres? Hay 3,6 millones de viviendas alquiladas, 92% de pequeños propietarios y 8% de grandes tenedores.

¿Qué os parece ese bono de alquiler para jóvenes?

¿Es una medida eficaz , va a ayudar de verdad a que los jóvenes tengan acceso una vivienda? Los expertos responden.

Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, ¿Qué responde a esta pregunta? "Si no se limitan los precios del alquiler, en todas aquellas comunidad autónomas (CCAA) donde no hay un tope , este tipo de subsidio van directamente a los rentistas o a los fondos, es decir, que en principio es ayuda la recibe la persona joven para pagar el alquiler, pero como decíais, puesto que el propietario de esas viviendas en alquiler es conocedor de eso absorbe esa ayuda en forma de subida de precio, de hecho está estudiadísimo que las ayudas para pagar el alquiler si no hay un con trol de precios es básicamente una medida inflacionaria que lo que hace es calentar aún más el mercado, hacen falta otras medidas que van en la dirección de impedir la especulación en general con la compra y con el alquiler.

La asesora financiera y experta en hipotecas, Monste Cespedosa, asegura que le parece "un parche": "Todas estas medidas del gobierno me parecen un parche y no están llamando tontos a la cara, lo que realmente falta en España son viviendas, somos el hazme reir de Europa en cuanto a vivienda pública, según la Universidad Pompeu Fabra en España es solo un 2,5% cuando la media de Europa está en el 9,3%, y en el norte como en Países Bajos es un 19% , por lo tanto deberían aplicar el modelo de Viena y construir vivienda más que empezar a poner parches para contentar a la población"

¿La huelga de inquilinos es posible ?

Este fin de semana, el Sindicato de inquilinos pidió directamente que no se pague al casero, que habrá una huelga de inquilinos. ¿Qué consecuencias tendría? Palomera dice que "en España tenemos una de las peores situaciones a nivel Europea porque es el país donde la población que vive de alquiler destina una parte mayor de sus ingresos a pagar esas rentas, el mercado del alquiler es absolutamente asfixiante y lo que mantiene este sindicato es que la gente está harta, que no puede más. Lo que tenemos que ser conscientes es que el mercado del alquiler está partiendo a la sociedad”, acceder a un piso en propiedad era algo que podía hacer cualquier persona, pero desde entonces la mayoría de compra de vivienda son sin hipoteca. ¿Quién se está quedando en los pisos? personas que ya tenían propiedades y en muchos casos empresas rentistas profesionales y fondos.

Desde el sindicato sostienen que la población joven que tradicionalmente podía comprar pisos está siendo expulsada de la sociedad de propietarios y esto está creando fractura entre ricos y pobres es que hay mucha gente de clase media que tiene unos ingresos normales que están viendo que va a tener que vivir toda la vida de alquiler y que no va a poder acceder a una propiedad o simplemente ver como los ingresos no van todos a pagar a la economía rentistas . Hay que intervenir de alguna manera .

¿Ricos y pobres? ¿Desobediencia civil es la solución, no pagar al casero ?

La asesora avisa, “mucho cuidado, porque en Barcelona ya hubo una huelga de alquiler, si el 92% son propietarios particulares , si entramos en una huelga de alquiler cuando el problema es del gobierno , lo estamos trasladando a los ciudadanos nos vamos a encontrar que esos tenedores de esas viviendas, van a expulsarlas del mercado y si tu no pagas el alquiler a nivel individual, por mucho que otras personas lo hagan, te van a hacer una reclamación", eso puede dar lugar al cobro de intereses de demora, e "incluso un desahucio y no vas a poder volver a alquilar". Hay que recordar que esos 92% a lo mejor el que alguien no le pague el alquiler le supone no poder pagar la hipoteca y le puede incurrir incluso en arruinarse”, por eso dice: “mucho cuidado con estas medidas populistas porque pueden afectar de una manera mucho más significativa y hacer estallar la burbuja de la inversión inmobiliaria”.

En la última década el número de grandes propietarios, esos que tienen 10 viviendas o más ha aumentado un 20%

Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, le rebate . “Hacienda explicaba que en España la mitad de las viviendas en alquiler están en manos de fondos o multipropietarios está cambiando la estructura de la propiedad en España. En la última década el número de grandes propietarios, esos que tienen 10 viviendas o más ha aumentado un 20%, porque quienes acceden a la propiedad son cada vez menos las familias trabajadores y son cada vez más quienes ya tenían propiedades.”

Sobre la huelga de alquileres , Palomera asegura : “la huelga tiene la capacidad de poner en jaque al sistema, si todas las personas que alimentan a la economía inmobiliaria, pagando rentas se pudieran de acuerdo para dejar de pagar evidentemente eso pondría en jaque a ese sistema . La cuestión es si el gobierno o las administraciones van a dejar que vayamos hacia ahí o van a poner soluciones antes”.

La cuestión es si el gobierno o las administraciones van a dejar que vayamos hacia ahí o van a poner soluciones antes”

El trabajador del Instituto presenta un dato muy interesante : “España sigue siendo uno de los países de la OCDE con más vivienda por habitante, el problema es que de manera sistemática se desvían viviendas a mercados hiper especulativos. En España hay prácticamente medio millón de casa en el mercado turístico y esta cifra crece cada año, nos hemos convertido a nivel mundial en la meca de la especulación, todo el mundo quiere evento qui a invertir en casas porque esto permite hacerse rico, esto es lo que hay que evitar”

La vivienda social en otros países y en España.

En otros países tienen claro que no son los particulares los que deben dar soluciones a otros particulares y que lo debe hacer el estado con viviendas sociales. ¿Por qué no hay más viviendas sociales? Los expertos se pronuncian sobre si falta de vivienda social es una de las claves del problema. El Consejo de Ministros dará hoy también el visto bueno al reglamento de arredramiento de temporada, la otra medida de la que ayer habló Sánchez y que ya se prometió en verano. La propuesta de los sindicatos de inquilinos para equipararlo al habitual no progresó en el Congreso y ahora es el turno del Ministerio .

A cerca del modelo a seguir , el Ministerio de Vivienda prometió este verano, un reglamento que requiere el visto bueno del Consejo de Ministros para su entrada en vigor. Se trataba de una exigencia de la Ley Estatal de Vivienda (aunque llegó fuera del plazo por la convocatoria electoral del año pasado) en la que participaron desde patronales inmobiliarias hasta sindicatos de inquilinos. Estos últimos se acabaron desmarcando de la propuesta y llevaron una propia al Congreso, que no progresó por la negativa de Junts, que sumó sus votos a PP y Vox.