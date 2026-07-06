Feijóo anuncia una "ley nacional" para que si "tiene responsabilidad de Gobierno" el concebido no nacido " tenga repercusión desde el punto de vista económico y social"

Alberto Núñez Feijóo prepara ya su hoja de ruta si consigue llegar a la Moncloa y hoy en una entrevista en Espejo Público ha avanzado una medida que quiere implementar. "Si tengo responsabilidad de Gobierno" se compromete a sacar una ley del concebido no nacido como la que acaba de sacar adelante el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Además de mostrar su consonancia con la ley aprobada por Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Vox y aprovechó para recordar que él, durante su presidencia de la Xunta de Galicia, ya hizo lo mismo en 2011. Con esta medida los populares buscan que el concebido y no nacido "tenga repercusión, desde el punto de vista económico y social, en la mujer y en la familia que lo está esperando" porque defiende,cuando una mujer está esperando un hijo, "eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público".

"Si tengo responsabilidad de gobierno haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando".

La toma de posesión de Juanma Moreno

La entrevista de Feijóo en Antena 3 llega después de la toma de posesión de Juanma Moreno en la que muchas voces están destacando la "soledad" que acompañó al reelegido presidente. Feijóo ha restado importancia a su ausencia y la ha argumentado de la siguiente manera: "había dos miembros del comité de dirección, el señor Bendodo y el señor Juan Bravo, yo no he ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico".

Ha sido notorio desde el primer momento que Juanma Moreno no se siente demasiado cómodo con la entrada de Vox en el gobierno andaluz y tampoco con tener que haber aceptado un término con el que él mismo fue siempre muy duro, la prioridad nacional. Núñez Feijóo ha defendido que lo que ha hecho Moreno es "dar estabilidad" a la comunidad. " La política es la gestión de la realidad, no es la gestión imaginaria o la gestión que a ti te gustaría. El 55% de los andaluces ha votado a PP y a Vox, Juanma Moreno ha tenido un resultado histórico pero la Ley D'hont funciona y le han faltado dos escaños. ¿Qué es lo que ha hecho Juanma Moreno? Es darle estabilidad".

El líder de la oposición ha vuelto a defender que la prioridad nacional es en realidad el "arraigo" que ya se lleva décadas aplicando en este país. "Lo importante es lo que pone en los papeles. Cuando la ley no distingue, no conviene distinguir, es decir, no se puede distinguir. Y lo que dicen los papeles es que lo que se entiende por prioridad nacional se está practicando en nuestro país desde hace décadas, que es establecer una serie de criterios basados básicamente en el arraigo, es decir, en el tiempo que lleva uno censado en una comunidad autónoma o en ese lugar para obtener ayudas públicas u obtener subvenciones". Y a continuación insiste: "Yo vuelvo a reiterar, lo firmado, firmado esta y el texto habla de lo que yo acabo de decir. Un ciudadano de la UE que resida en España con más tiempo que un español, probablemente para determinados supuestos no se puede priorizar al ciudadano español frente al de la UE, porque los tratados y el ordenamiento jurídico que asume esos tratados es obligatorio y lo que queremos hacer es cumplir siempre con la Constitución, siempre los tratados europeos y de hecho el marco de negociación que hicimos con Vox es un marco muy claro". No aclara Feijóo que ocurre sin en lugar de hablar de ciudadanos extranjeros que no sean de la UE.

"La corrupción se ha instalado en el corazón del Estado"

Preguntado sobre los numerosos casos de corrupción que salpican al Gobierno, Feijóo ha asegurado que "cada uno tiene su planteamiento ético y moral. El del señor Sánchez, yo desde luego no lo comparto. Solo uno de los 16 sumarios si me afectase a mí, solo uno, me produciría una enorme discusión interna sobre la oportunidad de dimitir y convocar elecciones. Si fuesen dos no tendría ninguna duda, hubiese dimitido y hubiese convocado elecciones".

Feijóo ha reprochado que "nunca la corrupción se había instalado en el corazón del estado: en la presidencia del gobierno, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en la Hacienda pública y en el ministerio más inversor. Cuando la corrupción sale por las ventanas del edificio no es un problema de una habitación, es un problema de todo el edificio que hay que vaciar, limpiar y volver otra vez a empezar. ¿Lo que parece es que el PSOE resiste? No, lo que el PSOE ha absorbido a todo el resto de la izquierda radical y la suma de ambos esta a 20-30 escaños de la suma del PP incluido Vox. Esta es la realidad. Dejemos que la gente vaya a las urnas, si nos dejan votar" y se pregunta: "¿Qué haría Pedro Sánchez sin la Fiscalía General del Estado, sin la Guardia Civil, sin la Policía Nacional, sin todas las cadenas públicas, sin todos sus medios afines... ¿qué haría el señor Pedro Sánchez siendo un 15 barra?"

No a tenido reparos en contestar a ninguna de las causas por las que se le ha preguntado. Pero sí ha evitado comparar las presuntas cloacas del PSOE con el 'caso Kitchen'. "Con todos los respetos, comparar una cosa con otra es sorprendente. Yo no voy a discutir ese asunto, la Kitchen, el PP creo que ha pagado más que de sobra, o digamos ha pagado, sus errores. Hemos salido del Gobierno, estamos en la oposición y este asunto políticamente está zanjado, judicialmente lo que diga la sentencia".

"Me parece absolutamente impropio que la mujer del presidente, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales"

Y siguiendo esta diferenciación entre lo político y lo judicial el popular ha dicho: "Yo distingo la responsabilidad política de la judicial. La judicial le corresponde a los jueces, la responsabilidad política del señor Sánchez la tiene máxima. La situación de Sánchez desde el punto de vista de responsabilidad política es insalvable".

Sobre Begoña Gómez, Feijóo ha cuestionado la necesidad de que asista a la cumbre de la OTAN. "Yo no sé si es necesario que las mujeres de los primeros ministros, o de los presidentes del Gobierno, acudan a la cumbre de la OTAN" y ha añadido: "Lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputadas, se esté paseando por los foros internacionales". Y ha lanzado también un dardo como quien no quiere la cosa: "Está muy bien saber que el señor Sánchez manda a sus hijas a universidades privadas y extranjeras yo no tengo nada contra de eso, pero como aquí hay un gran debate sobre lo público y lo privado..." y retoma de nuevo la decisión que espera la esposa de Sánchez: "Ahora bien, yo no soy quien para decidir si la señora Gómez es una medida proporcional, o no, la retirada del pasaporte".