La lista de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno

Los dos máximos responsables de la Guardia Civil, Mercedes González, directora general del Cuerpo, y Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO), se suman a la larga lista de investigados por los casos de corrupción que afectan al Gobierno o al PSOE. En total, son 43 los investigados relacionados con empresas públicas, instituciones del Estado y cargos políticos.

Todo empezó con el 'Caso Koldo', en concreto con la trama de las mascarillas: presuntas adjudicaciones irregulares de contratos, cobro de comisiones y tráfico de influencias, todo ello en el peor momento de la pandemia. Una parte de la causa continúa investigándose en la Audiencia Nacional, donde recientemente han sido imputados Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, e Ignacio Zaldívar, quien fue subdirector de Gestión Administrativa de Adif. En esa misma causa ya figuraban como investigados Joseba García, hermano de Koldo García, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

La otra parte de la trama ya fue juzgada en el Tribunal Supremo, donde estaban implicados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García; ambos han sido condenados a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente. Además, el comisionista Víctor de Aldama evitó la prisión gracias a su colaboración con la justicia.

Pero este no es el único frente judicial de Ábalos y Koldo García. Ambos también están siendo investigados en la presunta trama de Santos Cerdán, una causa que, además, conecta con las supuestas cloacas de Leire Díez. La investigación analiza si se trató de obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales con el objetivo de desacreditar o afectar a procedimientos que implicaban al entorno del presidente del Gobierno.

Esta investigación también salpica a la SEPI. Entre los investigados figuran su presidenta, Belén Gualda, y dos expresidentes, Vicente Fernández y Bartolomé Lora, este último en relación con el rescate de Air Europa.

Otro rescate bajo la lupa judicial es el de la aerolínea Plus Ultra. En esta causa el foco está en José Luis Rodríguez Zapatero y hay otros seis investigados, entre ellos sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, así como su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Además, hay otros dos procedimientos que afectan directamente a la familia de Pedro Sánchez. Por un lado, el 'Caso Begoña Gómez'. La causa, instruida por el juez Juan Carlos Peinado, analiza si la esposa del presidente pudo utilizar su posición para favorecer intereses privados relacionados con la Universidad Complutense de Madrid y con el empresario Juan Carlos Barrabés, así como el desarrollo y registro de un software vinculado a una cátedra universitaria.

Por otro, el 'Caso David Sánchez', que investiga la contratación del hermano del presidente como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017.

A todo ello se suma otra investigación que permanece bajo secreto de sumario: la presunta financiación irregular del PSOE.

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