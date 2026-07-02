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Ley de nietos

Inocencio Arias sospecha de un cierto "tufillo electoral" tras la nacionalización de inmigrantes

El exembajador de España critica, en Espejo Público, la aplicación de la ley de nietos. Asegura que la norma nació para reparar a los descendientes del exilio político, pero sostiene que su posterior ampliación mediante una instrucción administrativa ha desvirtuado su objetivo inicial.

A pesar de considerarla una buena ley, considera que su aplicación tiene una vertiente política sospechosa

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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Inocencio Arias dice que la ley de nietos tenía un objetivo “perfectamente aceptable” al reconocer la nacionalidad a los descendientes de quienes abandonaron España por motivos políticos durante la Guerra Civil. Sin embargo, añade que el problema surge cuando ese ámbito se amplía mediante una instrucción administrativa y no a través de una nueva ley debatida en el Parlamento. El exdiplomático asegura que esa forma de actuar le parece una “chapuza”.

“Se concede la nacionalidad a personas sin vínculo con España”

El exembajador afirma que la ampliación permite acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles que emigraron por razones económicas o personales y que, en algunos casos, no mantienen relación alguna con España. Arias añade que conoció solicitudes de personas interesadas únicamente en obtener un pasaporte español para acceder a la Unión Europea y sostiene que muchos consulados están “rebasados” por el elevado volumen de peticiones, lo que, a su juicio, dificulta las comprobaciones.

“Tufillo electoral”

Arias asegura que modificar el alcance de una ley mediante una norma de rango inferior “puede tener un tufillo electoral”. No obstante, afirma que no dispone de pruebas para sostener que exista una intención de alterar el censo exterior ni puede determinar a qué partido beneficiaría esa ampliación. El exdiplomático añade que ha escuchado comentarios en algunos países de Iberoamérica sobre las expectativas de nuevos ciudadanos españoles ante futuras elecciones, aunque insiste en que habla únicamente de percepciones y no de hechos acreditados.

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