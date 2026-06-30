La receta del alcalde de Málaga contra la crispación política: "El Gobierno ha contribuido a crear un clima de división"

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, asegura que España necesita rebajar la confrontación política y recuperar el diálogo entre los grandes partidos. Dice que el Gobierno ha contribuido a crear un clima de división y pide que se priorice el interés general. Además, añade que cuando el PP llegue al Gobierno también deberá contribuir a "crear puentes y lazos" para favorecer el consenso.

"Hay que quitar un poco de tensión, y tratar de dar mensajes desde aquí de claridad"

El alcalde pone como ejemplo la relación mantenida con el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, y defiende que la oposición también contribuye a mejorar la acción de gobierno mediante una crítica constructiva. Sobre la polémica por la Ley de Nietos, dice que conviene rebajar la tensión y trasladar mensajes de claridad a la ciudadanía. Además, insiste en que el turismo debe protegerse mediante un modelo de mayor calidad y con medidas que ayuden a compatibilizar su impacto económico con el acceso a la vivienda.

"Debe haber un cambio en la legislación española"

De la Torre sostiene que la falta de potencia eléctrica está frenando la construcción de miles de viviendas en Málaga y reclama cambios normativos para facilitar inversiones en la red eléctrica. También propone reformar la financiación local para que los ayuntamientos puedan implantar una tasa turística destinada a abaratar el alquiler de las familias. En materia migratoria, añade que Europa debería impulsar una política basada en la formación en los países de origen para reducir la presión migratoria y favorecer una inmigración cualificada.

“El ascenso del Málaga es un motor económico para la ciudad.”

Sobre el ascenso del Málaga CF a Primera División, De la Torre asegura que supone una gran noticia para la ciudad, tanto por el impacto económico como por el valor deportivo del proyecto. Destaca el mérito de un equipo construido con muchos jugadores de la cantera y apuesta por seguir impulsando un modelo de turismo de calidad que acompañe el crecimiento de Málaga.

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