Alberto Núñez Feijóo, en contra de la 'ley de nietos': "¿Le parece normal que una persona que tenga antecedentes policiales y que esté pendiente de juicio pueda ser regularizado en este país?"

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se sienta en el plató de Espejo Público en plena polémica política por la conocida como 'ley de nietos' que permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad incluso si nunca residieron en España. El PP califica esta ley como "ingeniería social".

Explica que esta medida "no es una ley ni es de nietos". La define como una instrucción que cambia la ley y no afecta a los nietos sino a los bisnietos, tataranietos o a cualquier persona que haya tenido un antecesor que fuese español. Feijóo está de acuerdo en dar nacionalidad a los españoles nietos de aquellos que hayan tenido que abandonar el país por razones políticas y recuerda que esto ya lo planteó el PP en 2007.

Explica por ejemplo que el número de exiliados en Cuba está en el entorno de 500, cuando el número de solicitantes de nacionalidad española en Cuba son 350.000. Se pregunta si 500 ciudadanos han producido 350.000 ciudadanos españoles. "Así se puede llegar al siglo XIX. Una persona que se ha ido a Cuba antes de la revolución en el año 1800 si puede acreditar que su tatarabuelo se ha ido a Cuba automáticamente tiene la nacionalidad española".

"No entiendo que se puedan entregar dos millones y pico de pasaportes en base a una instrucción y no a una ley"

Cree que es necesario "poner un poco de seriedad en este asunto" y "no estar frivolizando la relación más íntima que tiene un ciudadano con el Estado que es un pasaporte para hacerle igual al resto de ciudadanos que han nacido en esa nación".

Desde el PP no entienden que se puedan entregar dos millones y medio de pasaportes en base a una instrucción y no a una ley. "¿Usted cree que se puede modificar el censo electoral en un 10%?", se preguntan.

Expone que el origen de esta medida viene de la ley de memoria democrática donde aparece una disposición adicional que habla de nietos y exilio y posteriormente "en un despacho de una directora general se firma una instrucción y dice que cualquier ciudadano con antecedentes españoles automáticamente adquiere la nacionalidad con todos sus derechos sin modificar el códgo civil

"No hay ningún país de la Unión Europea que haga esto o permita votar a personas que no tengan una relación afectiva y efectiva incluso exigen residencia de varios años para poder votar en un país. También está la falta absoluta de memoria económica".

"Ahora mismo el 20% de la población española ha nacido en el extranjero"

Expone además que nunca hemos tenido tanta inmigración en España como ahora, ni tantos ciudadanos que han nacido en el extranjero. Asegura que actualmente el 20% de la población española ha nacido en el extranjero.

VOX pide suspender el voto CERA de residentes en el extranjero. Desde el PSOE solicitan que se regulen esos votos. "Necesitamos inmigrantes pero regulados con contrato de trabajo, orden y responsabilidad. Tenemos derecho a que los ciudadanos que gozan de nuestros servicios públicos aporten y trabajen. "¿A usted le parece normal que una persona que tenga antecedentes policiales y que esté pendiente de juicio pueda ser regularizado en este país?, cuestiona.

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