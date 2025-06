Andrea, la exnovia de Ábalos, cuenta a Espejo Público que fue testigo de cómo Cerdán intentó comprar el silencio del exministro

Llevamos semanas escuchando hablar de las mujeres que orbitan alrededor de José Luis Ábalos. Jessica, Claudia, Andrea, Anáis, Nicole… la lista es larga y algunas de ellas relacionadas con la prostitución. Pero una de ellas ha compartido muchas historias y vivencias junto al exministro, se trata de Andrea de la Torre. La joven, de 27 años, comenzó a salir con Ábalos en 2020, y durante cuatro años tuvieron un noviazgo. Vivieron juntos en Madrid, convivió con los hijos de José Luis, viajó con él, compartía momentos también con Koldo… Andrea estaba enamorada de Ábalos.

Pero sus caminos se separan cuando en febrero de 2024 detienen a Koldo y la trama sale a luz. Ábalos deja su casa en Madrid y se marcha a Valencia para estar más apartado del foco mediático. Pero durante meses, Andrea y Ábalos siguen viéndose como pueden.

Toda esta información la sabemos gracias a la propia Andrea. La reportera de Espejo Público, Leire Pérez, ha hablado con la joven, y le ha abierto su corazón: “le he querido mucho y le sigo queriendo, no quiero hacerle daño.”

"Ábalos no sabe ni usar un 'Word'"

Uno de los datos más relevantes que cuenta Andrea es la visita que Santos Cerdán le hace a Ábalos en su casa el 27 de febrero de 2024. Ese día el exministro se pasa al grupo mixto y no deja su escaño, algo que le pidió el PSOE. A Andrea y Ábalos esa visita no les huele bien y deciden poner una grabadora para grabarlo todo y tener pruebas de lo que Cerdán le ofreció a Ábalos. Para conseguir esa grabación, Ábalos necesitó la ayuda de Andrea, el exministro no sabía poner la grabadora: “Ábalos no sabe ni abrir una página web, no sabe abrir un ordenador ni abrir el Word”. Una conversación que se grabó con un teléfono especial revela Andrea: “El teléfono que se uso para grabar esa conversación fue el del Congreso”.

