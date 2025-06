Andrea, la exnovia de Ábalos: "Él está mal económicamente y me pide dinero en alguna ocasión"

En medio de todos los nombres de mujer que orbitan en torno a la biografía reciente de José Luis Ábalos hay uno que permanece en el tiempo de manera más estable: Andrea. La joven fue pareja sentimental del exministro de transportes durante 4 años. Se conocieron porque ella tiene familiares afiliados al PSOE a los que acompañó a un evento del partido. Después de coincidir en este acto comenzó su relación.

Andrea habla para los micrófonos de Espejo Público después de haber mantenido contacto con la periodista del programa Leire Pérez. Lo hace después de que haya salido a la luz un audio en el que ésta cuenta el contenido de una reunión entre Santos Cerdán, secretario de organización del partido, y Ábalos. Reconoce que después de la publicación de esta información se encuentra "aturdida". "Algunos medios no han publicado la información tal cual ha sido", reivindica. Al mismo tiempo que asegura que ella no ha filtrado el contenido del audio.

En ese audio Andrea cuenta que Santos Cerdán se presentó en casa de Ábalos con una oferta cuando el exministro se pasa al grupo mixto después de ser cesado. A cambio de que entregue su acta de diputado Santos Cerdán le ofrece costearle su defensa y emplearle en empresas vinculadas a Pepe Blanco. Así como trabajo en tertulias y columnas en prensa escrita. Andrea fue testigo de esta conversación. José Luis y ella no se fían de por qué casualmente va Cerdán a casa de Ábalos y le graban con un dispositivo.

"De salud Ábalos no anda muy bien, tiene algo de la sangre"

Afirma que actualmente mantiene contacto con Ábalos y le ve muy delgado. "La degradación física es evidente. De salud no anda muy bien, tiene algún problema en la sangre y riesgo de infarto. Lo que debería de hacer es salir y hacer deporte y no tiene esas posibilidad ahora mismo". Ambos se vieron por última vez antes de que declarase ante el juez.

Lo habían dejado como pareja pero tenían conversaciones a diario y eso les confundía. Es entonces cuando Andrea se encuentra en los medios el tema de Anais. La chica actriz porno y modelo que le limpia la casa a Ábalos y le pase a su perro. Andrea todavía se emociona hablando de su ruptura sentimental. Señala que es muy distinto romper una relación que no sea pública que verle todos los días en televisión y "ver todo el cuerpo de la persona con la que ha estado compartiendo, que no es nada agradable; es muy duro", dice sobre Anaís.

"A Ábalos le querían mandar a una embajada de Latinoamérica cuando le cesaron como ministro"

Cuando ha conocido el informe de la UCO se ha decepcionado. Cuenta que a Ábalos le querían mandar a una embajada de Latinoamérica como eurodiputado dos meses después de cesarle como ministro de transporte y no entraba en los planes de la joven acompañarle. Él le explica que le cesan porque algunas exparejas se habían quejado en el Gobierno por su estilo de vida disoluta, aunque él dice que lo hacían por rencor. "Los líos extramatrimoniales, ni una ruptura ni un divorcio no creo que sean motivos para sustituir a nadie", sentencia la joven.

Como pareja se han ayudado mutuamente pero ella niega haberse lucrado de cosas que tuvieran que ver con la corrupción. Siempre ha tenido muy buena opinión de Koldo. Confirma que Ábalos le ha pedido dinero porque se se retrasó el pago de alguna dieta del Congreso. "Sé que está mal económicamente", asegura Andrea que ahora trabaja en una inmobiliaria.

"Cuando se producen las detenciones la relación no es igual"

"Cuando se producen las detenciones de Koldo y el resto de implicados la relación no es igual", asegura. "Lo dejamos, volvemos y apareció una limpiadora en su casa de Valencia. Era muy evidente, todo el mundo pensaba lo mismo que yo. Esta mujer a mí no me saludaba ni me contestaba solo le hablaba a él", afirma.

