¿Qué significa ding y dong?: las claves que utilizan Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en público

Las amigas han querido enseñar a Joaquín y Susana uno de sus secretos mejor guardados, las palabras clave que utilizan para decirse cosas en público.

Carmen Pardo
La relación de Victoria de Marichalar y Rocío Laffón comparte claves y confidencias. La complicidad entre las dos jóvenes llega hasta tal punto que utilizan un mensaje oculto para comunicarse en público.

Joaquín y Susana han querido saber algunas de las palabras que usan en clave, Rocío Laffón y Victoria Federica han dicho ‘Ding’ dejando sin palabras a los presentadores de Emparejados.

Las influencers han querido desvelar lo que en su lenguaje oculto significa ‘ding’, una clave que ha desatado las risas en el plató de Emparejados.

