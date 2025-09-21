Antena 3 LogoAntena3
Victoria de Marichalar se moja al hablar de los paparazzi: “Tengo novios todas las semanas y a algunos ni los conozco”

La invitada de Emparejados ha hablado del peso de la fama, sobre todo a la hora de involucrar a la gente que la acompaña.

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria de Marichalar ha explicado que ha llegado a tener “un poco de paranoia” con respecto a los periodistas que la persiguen y ha afirmado que llega a tener un radar para “cazarlos” en sus escapadas.

La confesión de Victoria de Marichalar sobre la fama

La influencer ha asegurado que a veces le da pereza salir de casa, “no por mí, sino por la gente que me acompaña”, ha dicho. Su amiga la ha apoyado, “si a mí me pasara eso me quedaría en casa” ha afirmado Rocío Laffón.

“Tengo novio todas las semanas” ha confesado Victoria Federica al referirse a los rumores que circulan en la prensa del corazón sobre sus relaciones. “A algunos ni los conozco” ha concluido al referirse a las informaciones vertidas sobre ella y sus supuestas parejas.

