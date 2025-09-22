Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón: “A mí el colágeno ya se me ha ido”

La presentadora del Beso o cobra se ha sincerado con las invitadas con respecto al estado de su piel.

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Anna Simon ha entrado arrasando al plató de Emparejados, “¡Qué guapa!” le ha dicho la presentadora a Susana Saborido a la que ha comparado con la Spice Girl deportista.

Al ver a Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, Anna Simon ha ensalzado su juventud, un piropo al que las invitadas le han respondido que es gracias al colágeno. “A mi el colágeno ya se me ha ido”, ha confesado la presentadora del Beso o cobra.

“Mascarilla de colágeno”, le ha revelado Rocío Laffón a Anna Simon al hablar del truco para lucir un rostro envidiable en televisión. ¿Les hará caso la presentadora del Beso o cobra?

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón

La confidencia de Anna Simon a Victoria de Marichalar y Rocio Laffón: “A mí el colágeno ya se me ha ido”

Victoria Federica y Rocío Laffón enseñan a Susana y Joaquín a hacerse el selfie perfecto

Victoria Federica y Rocío Laffón enseñan a Susana y Joaquín a hacerse el selfie perfecto

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido

Joaquín, sobre las operaciones estéticas de Susana Saborido: “Tú tienes un bótox como un castillo”

Esther Cañadas en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Esther Cañadas

Las claves que utilizan Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en público
Emparejados | Victoria de Marichalar y Rocío Laffón

¿Qué significa ding y dong?: las claves que utilizan Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en público

Mika, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Mika se arrodilla tras escuchar el enorme talento de esta talent: “Elígeme”

Nela se ha metido a todo el público en el bolsillo después de interpretar junto a Pablo López al piano un tema de Adele.

mar flores
Al detalle

La verdad de Mar Flores, cuestionada: las versiones de la presunta infidelidad a Fernández-Tapias

Sean mencionados en sus memorias o no, los hombres del pasado de Mar Flores han cuestionado algunos episodios de su vida. En concreto, la presunta infidelidad a Fernández-Tapias con Lequio.

Victoria de Marichalar se moja al hablar de los paparazzi

Victoria de Marichalar se moja al hablar de los paparazzi: “Tengo novios todas las semanas y a algunos ni los conozco”

Sebastián Yatra, coach de La Voz

El comentario de Sebastián Yatra que molesta a Mika: “¿Por qué has hablado?”

Victoria de Marichalar, sorprendida por las palabras de su mejor amiga

Victoria de Marichalar, sorprendida por las palabras de su mejor amiga: “Es la primera vez que la escucho decir algo bonito de mí”

Publicidad