Anna Simon: “Me costaría mucho ir a buscar pareja a la televisión, pero me encanta la gente que lo hace”

La presentadora del ¿Beso o cobra? nos ha dado las claves de la sección que dirige en Emparejados y se ha mojado sobre los límites que tiene a la hora de conocer a alguien.

Entrevista a Anna Simon en Emparejados

Anna Simon nos ha explicado de qué trata el ¿Beso o cobra?, la sección que presenta en Emparejados, “es una sección de amor, de ayudar a la gente a encontrar el amor, pero a veces hay traición”.

La presentadora asegura que “se lo pasa teta” en el programa. Anna Simon se muestra emocionada en la parte final de su sección, cuando se miran a los ojos y tienen que descubrir si realmente ha habido chispa o puede haber una traición. “Se viven momentos de mucha tensión”, ha afirmado la catalana.

A la hora de buscar el amor, Anna Simon asegura que nunca iría a la televisión a buscarlo porque es muy pudorosa, pero aplaude a la gente que lo hace. Respecto a los límites que pone en una relación, la presentadora del ¿beso o cobra? ha confesado que nunca estaría con una persona irrespetuosa o intolerante.

No te pierdas todo lo que nos ha contado Anna Simon antes del estreno de Emparejados, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

