"Tú perreas la que más": Victoria de Marichalar y Rochi Laffón se sinceran este sábado en Emparejados

Las dos mejores amigas visitarán el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido para confesarnos cómo es su relación y revelarnos más de un dato oculto sobre sus vidas.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido nos han permitido conocer mejor a dúos míticos de la televisión en Emparejados. Bertín y Alejandra Osborne fueron los primeros invitados de esta temporada y la semana pasada nos lo pasamos en grande con Loles León y Bibiana Fernández.

Este sábado, a las 22:00h, Joaquín y Susana recibirán en el plató de Emparejados a Victoria de Marichalar y Rochi Laffón, dos mejores amigas que llevan muchos años sumando experiencias juntas y que suelen compartir contenido juntas en sus respectivas redes sociales.

En el programa, las dos amigas confesarán secretos que jamás pensamos que saldrían a la luz. Tanto Victoria como Rochi, se desinhibirán con Joaquín y Susana y conoceremos su lado más personal y divertido. ¡No te pierdas Emparejados, el sábado a las 22:00h en Antena 3!

