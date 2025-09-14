Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Las actrices tenían una premonición sobre lo que iba a pasar entre Encarna y Ramón en el Beso o cobra.

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Loles León y Bibiana Fernández se ha divertido con Ramón y Eduardo en la sección del Beso o cobra presentada por Anna Simon.

Las invitadas de Emparejados han llegado a plantear repartirse a los candidatos entre ellas, “son un buen partido”, ha dicho Loles León.

A la hora de enfrentarse al Beso o cobra, Encarna ha decidido hacerlo con Ramón. Ambos han escrito su respuesta en las pizarras tras presentar los alegatos al otro de porqué deberían elegirse.

Al descubrir las pizarras, uno a puesto beso y el otro cobra. Una traición de Loles León y Bibiana Fernández han intuido, “te dije que no era de fiar”, decía la invitada de Emparejados al descubrir la cobra. ¿Quién habrá sido el traidor?

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La presentadora de Emparejados ha dejado a todos atónitos al mostrar la foto más sexy que tiene en su teléfono móvil.

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Loles León y Bibiana Fernández ponen en un apuro a Joaquín y Susana al hacerles una pregunta sobre sus exnovios en la Pirámide del picante de Emparejados.

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Susana Saborido ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Publicidad