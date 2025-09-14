“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Loles León y Bibiana Fernández se ha divertido con Ramón y Eduardo en la sección del Beso o cobra presentada por Anna Simon.

Las invitadas de Emparejados han llegado a plantear repartirse a los candidatos entre ellas, “son un buen partido”, ha dicho Loles León.

A la hora de enfrentarse al Beso o cobra, Encarna ha decidido hacerlo con Ramón. Ambos han escrito su respuesta en las pizarras tras presentar los alegatos al otro de porqué deberían elegirse.

Al descubrir las pizarras, uno a puesto beso y el otro cobra. Una traición de Loles León y Bibiana Fernández han intuido, “te dije que no era de fiar”, decía la invitada de Emparejados al descubrir la cobra. ¿Quién habrá sido el traidor?