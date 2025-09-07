Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne: “Me sentía atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco”

Los invitados de Emparejados no han dudado en responder sobre si alguna vez se han sentido atraídos por un amigo del otro.

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Bertín Osborne ha asegurado que nunca se ha sentido atraído por ninguna amiga d su hija Alejandra, respondiendo así a la pregunta formulada por Joaquín y Susana.

Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante

Alejandra por su parte ha sorprendido a todos, “yo sí me he sentido atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco y me dio un coraje” ha confesado la hija mayor de Bertín Osborne.

Una respuesta sincera que ha obligado a Joaquín y Susana a comer el pulpo calcinante de la pirámide del picante.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne

La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne: “Me sentía atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco”

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado

Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

juan del val
En la tertulia cómica

La foto de Juan del Val que ha revolucionado las redes: sin barba… ¡y poniendo morritos!

Receta ideal para los niños: Postre helado de yogur con frutas de Arguiñano
Fáciles para los niños

Prepara la vuelta al cole con estas cinco recetas para merendar de Karlos Arguiñano

Andrés Burguera
Repasamos

Del silencio a la polémica: así ha sacudido la reaparición pública de Andrés Burguera a la familia Pajares

Andrés Burguera llevaba años apartado de la televisión y, tras años de silencio, ha vuelto a reavivar las cenizas de un conflicto familiar que lleva años gestándose.

Una primicia, la soltería y los fracasos sexuales en la visita de Bertín y Alejandra Osborne en Emparejados
Crónica

Una primicia, la soltería y los fracasos sexuales en la visita de Bertín y Alejandra Osborne en Emparejados

Padre e hija han pisado el plató de Emparejados con muchas ganas de divertirse junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

Una traición que deja sin palabras a Susana Saborido

Una traición que deja sin palabras a Susana Saborido: “No me lo esperaba”

Bertín Osborne encandilado con la supuesta vecina de María José Suárez

Bertín Osborne, encandilado con la supuesta vecina de María José Suárez: “¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?”

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi: “Entró en casa como un huracán”

Publicidad