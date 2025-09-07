Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne
La confidencia de Alejandra que sorprende a Bertín Osborne: “Me sentía atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco”
Los invitados de Emparejados no han dudado en responder sobre si alguna vez se han sentido atraídos por un amigo del otro.
Bertín Osborne ha asegurado que nunca se ha sentido atraído por ninguna amiga d su hija Alejandra, respondiendo así a la pregunta formulada por Joaquín y Susana.
Alejandra por su parte ha sorprendido a todos, “yo sí me he sentido atraída por un amigo de mi padre que se ha casado hace poco y me dio un coraje” ha confesado la hija mayor de Bertín Osborne.
Una respuesta sincera que ha obligado a Joaquín y Susana a comer el pulpo calcinante de la pirámide del picante.
