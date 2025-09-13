Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Ramón, otro de los candidatos de Encarna, es profesional de los masajes tántricos, un oficio que ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Ramón se define como un especialista en masajes tántricos, una cualidad que se ha ganado la atención de Loles León y Bibiana Fernández y ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

La presentadora de Emparejados ha querido saber cómo son ese tipo de masajes, “explícanoslo paso a paso y para qué sirve”, le ha preguntado Susana Saborido. Ramón le ha explicado que con los masajes tántricos se desbloquean los chacras.

Susana Saborido se ha interesado en pedir cita para los masajes tántricos, “yo me quiero alinear”, le ha dicho Susana a Joaquín. ¿Será capaz de darse un masaje tántrico la presentadora de Emparejados?

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La advertencia de Susana Saborido a Joaquín a la hora de hablar de los exnovios: “Cómete la anchoa por tu bien”

Loles León y Bibiana Fernández ponen en un apuro a Joaquín y Susana al hacerles una pregunta sobre sus exnovios en la Pirámide del picante de Emparejados.

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín revela lo más extraño que ha hecho en la cama con Susana Saborido: “Te chupé el dedo gordo del pie”

El presentador de Emparejados se aventura a contar su momento sexual más raro para evitar comer las bolitas de queso explosivo en La pirámide del picante.

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Susana Saborido ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

Susana Saborido, ante el coqueteo de Loles León con Joaquín: “Te lo cedo solo en la foto”

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

Publicidad