La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Ramón se define como un especialista en masajes tántricos, una cualidad que se ha ganado la atención de Loles León y Bibiana Fernández y ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

La presentadora de Emparejados ha querido saber cómo son ese tipo de masajes, “explícanoslo paso a paso y para qué sirve”, le ha preguntado Susana Saborido. Ramón le ha explicado que con los masajes tántricos se desbloquean los chacras.

Susana Saborido se ha interesado en pedir cita para los masajes tántricos, “yo me quiero alinear”, le ha dicho Susana a Joaquín. ¿Será capaz de darse un masaje tántrico la presentadora de Emparejados?